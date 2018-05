Continúan las asambleas en la Oficina de Empleo en reclamo de un adicional

Política Asambleas y retención de servicios en la Oficina de Empleo de Paraná

Trabajadores de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Paraná continúan de asambleas con retención de servicios de cuatro horas, de 8 a 12hs, en el marco de un reclamo por el pago de un adicional por productividad, y la incertidumbre que les generó el anuncio respecto a la puesta en alquiler del edificio que ocupan, sobre calle Villaguay 62., Malena Turelo, una de las empleadas de la repartición municipal.Se trata de un adicional de 4.050 pesos que perciben los trabajadores de la secretaría municipal de Producción, y para los empleados de la Oficina de Empleo, es de 2.050 pesos.Además, esperan una respuesta al pedido de pase a planta de ocho trabajadores que están bajo contrato de obra.De acuerdo a lo que indicaron, "no ha habido respuestas concretas" tras las reuniones que mantuvieron con el secretario de Producción, Francisco Mathieu.En ese marco, se suma la situación de edificio que ocupa la Oficina de Empleo, sobre calle Villaguay 62, el cual fue puesto en alquiler hace una semana."Hace más de un año que no se paga el alquiler. Dónde vamos a ir si un día llegamos y nos cambiaron la cerradura de nuestro lugar de trabajo. No tenemos respuestas sobre qué pasará con nosotros", indicó Clarisa Willich.