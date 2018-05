Carlotto tras los dichos de Macri: "La famosa grieta se va profundizando"

"La famosa grieta se va profundizando, no tenemos más que escuchar las palabras del presidente cuando, para instar a los senadores que mañana van a tratar la ley de retrotraer los costos de los servicios, ofende a la ex presidenta llamándola loca", manifestó Carlotto.El presidente Mauricio Macri instó ayer a senadores peronistas a no votar el proyecto de la oposición para moderar la suba de tarifas y les pidió no dejarse "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", quien lo tildó de "machirulo" por esa consideración."Todo tiene un límite, lo que deseamos es que no se acallen las voces pero que siempre sea con términos educados y tranquilos, que no exista violencia", agregó.