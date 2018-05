Rechazan el aumento del boleto de colectivo en Paraná

Paraná Así quedarán los precios del boleto de colectivo tras el aumento

El referente juvenil del Frente Entrerriano Federal (FEF), Juan Francisco Coniglio, expresó: "Adecuar la tarifa en contra de los paranaenses es lo que votaron los representantes del oficialismo en la ciudad de Paraná, sancionando de esta forma un aumento indiscriminado del 70% en el boleto de colectivo que le dejará una ganancia extraordinaria a la empresa que presta el servicio".Coniglio refirió que se había anotado para presenciar la sesión que iba a celebrarse en el Teatro 3 de Febrero: "La semana pasada me inscribí, junto a otros vecinos, en la mesa de entrada del HCD. El tratamiento de una cuestión tan significativa para todos los paranaenses y el interés que había despertado, ameritaba un espacio más amplio para la realización de la sesión. Sin embargo, en una decisión controvertida, el intendente no autorizó la cesión del teatro, y colmó el reducido espacio del recinto del HCD con simpatizantes que, insólitamente, festejaron el aumento del boleto como si no vivieran en Paraná".El joven dirigente también afirmó: "Los concejales de la ciudad que aprobaron esta iniciativa sin titubear y sacándose selfies en medio de la escandalosa sesión, deberían tener un poco de sensibilidad social y votar políticas que ayuden a la ciudadanía y no políticas que contrarresten el poder adquisitivo de los que menos tienen. Hoy se debería haber aprobado un proyecto declarando la emergencia tarifaria y posponiendo el aumento hasta que se normalice la situación económica que estamos atravesando. Quienes votaron para que se apruebe esta ordenanza son cómplices directos de ir en contra de quienes los eligieron".Por último, Coniglio aclaró "que los ediles Díaz y Fadel no pertenecen al Frente Entrerriano Federal ni al Frente Justicialista que encabeza el gobernador Bordet, y de hecho esto se visualiza con claridad en cada sesión del Concejo, donde habitualmente votan junto con el oficialismo de Cambiemos".