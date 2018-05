Presentan proyecto para ampliar la pensión "Héroes Entrerrianos"

En su iniciativa, Morchio propone cambiar uno de los requisitos que están establecidos en la legislación y por la cual se dejó afuera a varios héroes entrerrianos que "defendieron la Patria", durante la Guerra de Malvinas.



En ese sentido, propone que el inciso "a" del artículo 3º, quede redactado de la siguiente manera: "a) Que tuvieran domicilio real en la Provincia de Entre Ríos al 2 de abril de 1982 o con anterioridad no menor a cuatro años a la fecha de promulgación de la presente ley. Esta condición se aplicará a los veteranos sobrevivientes y a los deudos de quienes fallecieron en combate".



En los fundamentos del proyecto, el senador por el departamento Gualeguay, explico que "dicho proyecto tiene por objetivo reconocer a aquellos jóvenes que, siendo habitantes de nuestra provincia, fueron a defender nuestra patria en la guerra de Malvinas".



"Se trata de una modificación a uno de los requisitos para ser beneficiario de la pensión 'Héroes Entrerrianos', tal como lo estableció la ley 9.216. En este proyecto, se propone que el requisito de asignación incluya a aquellos que vivían en nuestra provincia al momento de iniciarse el conflicto bélico. Es decir que, con este agregado, estaríamos reconociendo en la categoría de 'Héroes Entrerrianos' a quienes eran nuestros amigos, compañeros de escuela o simplemente vecinos de nuestras ciudades entrerrianas al momento de ser convocados en 1982", explicó.



Morchio destacó que su proyecto, "propone ampliar el criterio de asignación de la pensión para que pueda ser otorgada a aquellos que, al 2 de abril de 1982, mantenían su domicilio real en Entre Ríos. La iniciativa en cuestión es el resultado del pedido de Veteranos de la Guerra de Malvinas que, siendo entrerrianos, no pueden verse acogidos por una ley de su propia provincia. Entre sus manifestaciones, explican que el criterio asignado anteriormente por la ley 9216 dejaba sin el beneficio provincial a una cantidad de Veteranos, quienes por diversos motivos debieron modificar sus domicilios de residencia luego de la guerra en el sur argentino y que no fueron contemplados por el criterio de la ley mencionada".



"Con esta modificación al criterio de asignación, posibilitaríamos la inclusión de ellos, los veteranos que vimos partir desde nuestra provincia aquel 2 de abril de 1982. De esta manera estaremos dando un justo reconocimiento a quienes, siendo entrerrianos, defendieron nuestra patria, y por ello deben ser reconocidos por una ley de nuestra provincia", enfatizó Morchio, en su iniciativa, la que será debatida en el recinto de la Cámara Alta.



La iniciativa del presidente el Bloque de Cambiemos, fue evaluada durante la reunión de la Comisión de Legislación General. Durante el encuentro se reconoció que existen en la provincia excombatientes que no hay percibido la pensión Héroes Entrerrianos.



Durante el debate, los senadores integrantes de la Comisión coincidieron también en que se aclare en el proyecto de ley que "podrán acceder todos aquellos que no estén percibiendo algún beneficio similar de jurisdicción provincial".