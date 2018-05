Macri habló de "locuras" impulsadas por Cristina, que lo tildó de "machirulo"

"Las leyes mágicas que proponen algunos suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían?", apuntó Mauricio Macri.El Senado prevé tratar este miércoles el proyecto opositor que pretende limitar el incremento de tarifas de servicios públicos y que ya logró media sanción en Diputados.En un mensaje grabado, el presidente señaló: "Le pido a senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley anticonstitucional".", cuestionó en un mensaje grabado y emitido por televisión.

Criticó que se trata de "un proyecto que va en contra de la ley del Presupuesto que el Congreso votó hace cinco meses"."Tenemos que tomar decisiones pensando en todos. Durante años nos hicieron creer que la energía era gratis", se quejó.Por su parte, la senadora Cristina Kirchner le respondió al primer mandatario y lo tildó de "machirulo".En su cuenta de la red social Twitter,Según Macri, "no es fácil actualizar las tarifas", por lo cual aseguró que "lograr un cambio profundo en el tema energético es que cada uno ponga su parte"."Cada parte tiene que ceder en algo para que gane el conjunto de los argentinos", señaló junto al ministro de Producción, Francisco Cabrera.El presidente evaluó: "No importa quién esté hoy en el Gobierno. Tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos".Además, resaltó que "el consumo de electricidad en los hogares sigue aumentando".Recomendó, de ese modo, utilizar lámparas LED por entender que que "duran quince veces más que las comunes y gastan 80 por ciento menos que las de bajo consumo".Para obtener más información al respecto, el Jefe de Estado propuso a los ciudadanos ingresar a www.argentina.gob.ar/cambiaelfoco. Macri grabó el discurso en la residencia de Olivos en el marco de la puesta en marcha de un sistema de reducción de consumo de energía en la quinta presidencial.La senadora Cristina Fernández de Kirchner echó mano a una palabra inexistente, "machirulo", para salir al cruce de las críticas recibidas del presidente Mauricio Macri por el polémico tema de las tarifas.La novedad, que pronto se convirtió en tendencia en las redes sociales, llevó a muchos a buscar en el diccionario de la Real Academia el significado, para enterarse queEntre quienes analizan el lenguaje de los "bajos fondos", especularon con que el término es un acrónimo entre macho y chulo.En ámbitos feministas, algunas mujeres lo utilizan para definir al "hombre machista".Se trata de un vocablo coloquial con un claro matiz despectivo, pero la RAE no lo incorporó, al menos aún.En el cada vez más activo sector LGTB, lo utilizan para referirse a un hombre gay que exhibe formas "convencionalmente muy masculinas".Se trata de un insulto "proferido contra una mujer lesbiana con apariencia muy masculina", añade el diccionario gay-lésbico de Félix Rodríguez.Como sea, el término, emitido como reacción por una expresidenta, generó revuelo, y no sólo político.