Cambiemos incluyó el proyecto sobre tarifas en su convocatoria a sesión especial

El oficialismo en el Senado incluyó el proyecto que declara la emergencia tarifaria para la convocatoria a sesión especial este miércoles, a partir de las 14. Aunque se especulaba con que la oposición tuviera que pedir otra reunión, Cambiemos incorporó el tema en su solicitud.



De acuerdo con el orden del temario, en primer lugar se tratarán una serie de pliegos -que cuentan con el aval de la Comisión de Acuerdos- y, luego, los tres proyectos de ley que reemplazan al polémico megaDNU de desburocratización y simplificación del Estado en las áreas de Producción, Infraestructura y Administración Pública.



Dichas iniciativas recibieron dictamen favorable, con el acompañamiento del peronismo no K -en algunos casos con disidencia-, el pasado 8 de mayo. De aprobarse, se convertirán en ley, ya que cuentan con media sanción de la Cámara baja.



Después de esa discusión será el turno de tarifas, un tema que por estas horas permanece con un final incierto. Si bien la oposición contaría con los votos necesarios para dar sanción al texto que viene de Diputados, y que finalmente acompañarían en general los cuatro senadores "rebeldes" del bloque de Miguel Pichetto que firmaron el dictamen de mayoría con disidencias, Cambiemos continúa apostando a "un acuerdo en el marco de la racionalidad".



En esas palabras se expresó este lunes temprano el jefe del interbloque oficialista, Luis Naidenoff. Fue antes de que el propio presidente Mauricio Macri saliera por un mensaje a través de las redes sociales a pedirle directamente a los senadores del PJ que no voten la iniciativa que propone retrotraer los valores a noviembre de 2017 y evitar que las subas de servicios públicos para usuarios residenciales superen el coeficiente de variación salarial.



A través del vídeo, el mandatario interpeló a los legisladores de la bancada Argentina Federal y apuntó contra la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner. "Le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo razonable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", dijo.



Por su parte, Cambiemos posee su propio dictamen que establece la rebaja del IVA para los servicios de luz, gas y agua, con vigencia por un año, que alcanzaría a usuarios residenciales -con una alícuota del 10,5%- y PyMEs -alícuota del 21%-. Se trata de un proyecto que presentó sobre la hora en el plenario de comisiones de la semana pasada y que es un reflejo de la propuesta de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, le llevó a Macri.



Finalmente, en una ampliación de temario, la agenda para la sesión incluye una iniciativa del senador radical Juan Carlos Marino para modificar la Ley de Trasplante de Órganos (N°24.193), con el objetivo de aumentar la cantidad de donantes. Un día antes, se buscará el dictamen del proyecto en una reunión de la Comisión de Salud.