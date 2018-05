UPCN declaró "estado de alerta" por falta de respuesta a sus reclamos

En vistas a la próxima reunión paritaria citada para este viernes 1° de junio, UPCN ratificó su postura ante lo salarial. Además, declaró el "estado de alerta" en la Provincia por la falta de respuesta a contratados de obra, crisis en hospitales y centros de salud y dilación en recategorizaciones y ley de enfermería.Ante las declaraciones del secretario general de ATE, UPCN volvió a ratificar su pedido en la mesa paritaria: "Desde la primera reunión planteamos que el objetivo de base es que los salarios no pierdan el poder adquisitivo. Para esto planteamos que del porcentaje final que se acuerde, dos puntos antes de que la inflación lo alcance se active el mecanismo de revisión. Esto nos permite un margen para recomponer el salario antes de que quede por debajo. Si esto no es aceptado por el Gobierno, no vemos otra alternativa que exigir la cláusula gatillo", aseveró Carina Domínguez, secretaria gremial de la Unión.Por otra parte, los cuerpos orgánicos del Sindicato definieron declarar el "estado de alerta" en toda la Provincia. "Se llega a esta definición tras una larga espera sin resultados. Tenemos trabajadores con contratos que obra que no cobran desde enero, situación que venimos reclamando dentro y fuera de la paritaria sin respuesta alguna. Las autoridades no pueden hacer oídos sordos a esta circunstancia, la situación de estos compañeros es desesperante", profundizó Domínguez en un comunicado enviado a este medio.Otros de los motivos de la alerta son: dilación en la discusión por Recategorizaciones (acordadas en la Negociación Salarial de 2017); serios problemas en Hospitales y Centros de Salud de la Provincia; y el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de Carrera de Enfermería, a poco tiempo de cumplir un año de la media sanción en Diputados.