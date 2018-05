Bordet busca consolidar la llegada de productos entrerrianos al sudeste asiático

Con el objetivo de colocar más productos entrerrianos en el sudeste asiático, el gobernador Gustavo Bordet se encuentra en Bangkok, el primer destino de la misión comercial encabezada por los gobernadores de la Región Centro.En ese contexto destacó la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales y dar competitividad a las economías regionales.Acompañado por sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, Bordet participará este martes de Thaifex, la muestra de exhibición más importante del sudeste asiático. Es en el marco de la misión comercial a Tailandia y Vietnam que organizó la Región Centro, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).También participan de la misión, el vicegobernador, Adán Bahl, el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto y el diputado Provincial, Gustavo Zavallo.Durante la recepción que organizó la Embajada Argentina, Bordet resaltó que los puntos salientes de la misión tienen que ver con que "esta vez es que pudimos venir los tres gobernadores, algo que hacía muchísimos años no ocurría", sostuvo Bordet y explicó que "esto de algún modo potencia las expectativas de nuestros productores, que han venido en este caso a la exposición en Tailandia".La misión, "representa una gran oportunidad para afianzar las relaciones comerciales; y por otro lado para muchas otras empresas que tienen expectativas de poder abrir mercados", subrayó el mandatario entrerriano. "Venir de modo exploratorio facilita mucho las cosas para el futuro en materia de nuestras exportaciones", agregó.Al igual que en otras oportunidades, Bordet se refirió al carácter "estratégico" de posicionar los productos entrerrianos en el exterior y remarcó que "el sudeste asiático es un gran mercado, es un mercado en crecimiento, en desarrollo" y que la misión "es una puerta de ingreso no sólo para Tailandia y Vietnam" sino para los países de la región, como Camboya, Laos, Birmania, Malasia, Singapur, Indonesia". "Es una gran posibilidad", reiteró.En cuanto al modo en que se gestó la misión, Bordet sostuvo que "no fue casualidad". "Tailandia era un lugar donde no teníamos tanta posibilidad de abrir mercados", y sin embargo "representa un mercado en desarrollo que demanda productos argentinos". Por eso "los empresarios vienen con muy buenas expectativas", reveló.Por último, recordó que las tres provincias "basan su crecimiento, desarrollo y generación de empleo en las economías regionales, que son muy diversificadas" y que más allá de algunas diferencias, las tres "están atravesadas por características similares". En esa línea, enfatizó la necesidad "de llegar a estos mercados en forma competitiva"."Creo el gran desafío que tenemos todas las provincias es hacer competitivas a nuestras economías regionales para poder tener más mercados", concluyó.Por su parte, la embajadora argentina en Tailandia, Alicia Sonschein, contó que el objetivo es "diversificar el comercio, tanto a nivel de manufactura, maquinarias y en todos los niveles".La funcionaria explicó que "Thaifex es la muestra de exhibición internacional más importante para el sudeste asiático" y que en ese marco "Argentina, país de honor, nos va a dar una visibilidad muy grande con respecto a todos los países de la región, no solo del sudeste asiático sino también con el resto del mundo"."Tailandia es un país central porque es la puerta de entrada a los países de la Siam, de modo tal que todos los países de la Siam, cuando tienen que comercializar con China, deben pasar por Tailandia", continuó.En esa línea, "tener una misión tan importante compuesta por los tres gobernadores de la Región Centro será sumamente beneficioso porque permitirá a la Argentina tener una gran visibilidad y al mismo tiempo crear una network de hombres de negocios que nos permitirá a partir de ahora poder lanzarnos totalmente a esta región, que es una de las más importantes del mundo", agregó Sonschein.La embajadora argentina recordó además que Tailandia experimentó "un boon económico desde hace varios años y, sobre todo en estos 14 meses, ha venido creciendo significativamente", y que luego del golpe que hubo en 2014, el país tendrá próximamente elecciones: "Finalmente Tailandia comprendió que la democracia es el mejor sistema de gobierno".