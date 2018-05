Michetti: "No va a haber ajustes que lastimen a nadie"

Política El Gobierno prepara un ajuste en sus gastos de administración

En declaraciones a Cadena 3, "no va a haber ni ajustes que lastimen a nadie ni cosas que vayan en contra de un sector de la población"."Lo que va haber es la posibilidad de ir transitando este momento difícil de la Argentina pero haciéndolo con una convicción, que es la que de este esfuerzo no vamos a volver a otros esfuerzos más adelante sino que de acá vamos a ir a un crecimiento y desarrollo del país", agregó.Por otra parte, en diálogo con radio Nacional, MSi bien expresó que "hay que tener respeto por estas manifestaciones de la población", rechazó la consigna que convocante a dicho evento."Si vos venís gastando todos los años más de lo que ganas, hay un año en que le vas a tener que decir ´se acabó´ porque si no vas a terminar frito. La Argentina venía haciendo ese juego", explicó.En ese sentido,Michetti también opinó sobre la zozobra que generó en el sector agroexportador la versión que dejó correr el Gobierno respecto a la posibilidad de que este año no se cumpliera con la quita gradual de las retenciones a la soja.", recalcó.