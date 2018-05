Municipios entrerrianos acceden a crédito provincial para comprar máquinas

Los intendentes de Pronunciamiento, Nogoyá, Santa Elena y Piedras Blancas firmaron con el gobernador Gustavo Bordet los convenios para acceder al crédito internacional que tomó el gobierno provincial en 2017, para financiar obras y equipamiento.Con estos cuatro suman un total de 17 municipios que recibieron los créditos lo cual significa en monto más de 20 millones de dólares.Con la rúbrica de los respectivos convenios, concretados este miércoles en el Salón de las Mujeres Entrerrianas de la Casa de Gobierno, Pronunciamiento, Nogoyá, Santa Elena y Piedras Blancas se sumaron a los municipios entrerrianos que acceden a los créditos en dólares que tomó la provincia y que extendió a las comunas de manera equitativa de acuerdo a los respectivos porcentajes de coparticipación.Firmaron con el gobernador los intendentes de Pronunciamiento, Luis Sandoval; de Nogoyá, Rafael Cavagna; de Santa Elena, Silvio Moreyra; y el viceintendente de Piedras Blancas, Jorge Ponce. También estuvo presente el ministro de Economía, Hugo Ballay.El ministro de Economía recordó que estos convenios surgen en el momento que el gobierno de la provincia emitió un título internacional. "En el mismo momento el gobernador decidió, y envió un proyecto de ley que fue avalado por la Legislatura, que el 16 por ciento de ese monto obtenido se ponga a disposición de los municipios".Explicó que se dispuso ese 16 por ciento porque "es el porcentaje de coparticipación de impuestos y, a su vez, el ofrecimiento a cada municipio también fue en función de la coparticipación que cada uno recibe. Esto es importante aclararlo porque no depende del color político del intendente sino que se puso a disposición de todos los intendentes".El ministro precisó que con estos cuatro nuevos convenios mutuos se llega a 17 municipios que accedieron al crédito. "Se superan los 20 millones de dólares de monto otorgado hasta ahora y habla a las claras de una herramienta financiera puesta a disposición pero con un fondo que es afectado específicamente a la obra pública o a equipamiento".También destacó que la herramienta financiera se pone a disposición de los municipios a través de la provincia, y no de una entidad bancaria con lo cual "el trámite lleva menos tiempo y el acreedor no es un banco", expresó.El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, agradeció "esta posibilidad que nos ha dado el gobierno a los municipios de acceder a este financiamiento para equipamiento u obras públicas". Dijo que Nogoyá tomó "el 40 por ciento de lo que teníamos en función de nuestros índice de coparticipación, y que será destinado a infraestructura, equipamiento y obras de cordón cuneta, siempre pensando en el vecino y permitirá mejorar los servicios"."Acá los entrerrianos somos todos iguales, se trabaja muy bien con nuestra gobernador y ese el objetivo. Terminar la gestión como comenzamos, con una vocación de diálogo", concluyó Cavagna.Por su parte, el intendente de Santa Elena sostuvo que "estos créditos tiene claramente un fin, bienes de capital u obra pública. Y todos los intendentes que asumimos en 2015 teníamos este desafío y muchas veces no tenemos los recursos, ni alcanzan los presupuestos y esta es una herramienta válida que nos otorga la provincia". Y resaltó que "es una decisión del gobernador pero tiene el acompañamiento de la Legislatura en general, de todos los partidos político. Este es un gran mensaje y evolución", finalizó.Los fondos serán transferidos en 72 horas a los municipios, de acuerdo a lo establecido en los convenios, y con ello se suman a otras ciudades que ya accedieron de manera proporcional al préstamo internacional que contrajo la provincia.