Adeudan a la provincia "468 millones de pesos" para viviendas

A través de un comunicado, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, brindó información detallada sobre la deuda que la Nación mantiene con la provincia a raíz del pedido de informes que la diputada nacional, Mayda Cresto, le hizo al jefe de Gabinete, Marcos Peña.



En los últimos días la deuda de la Nación con el IAPV formó parte del debate en el Congreso Nacional, con motivo de la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Es que la diputada nacional por Entre Ríos, Mayda Cresto, le solicitó informes acerca de la deuda, así como de la falta de aprobación de nuevos proyectos para la provincia a través del IAPV, supo El Día.



Según consta en el comunicado, la deuda hasta el 22 de mayo de 2018 alcanza los 468 millones de pesos.



"A inicios de febrero de 2018 planteamos la importancia de estas deudas porque desde agosto de 2017 a ese momento no se había hecho ni un solo pago. Se acumularon retrasos por 472 millones de pesos, se pagaron 112 millones de pesos y la deuda se redujo a 360 millones", explicó Casareto.



En ese sentido, aseguró que durante esos meses el IAPV tuvo que pagar su parte de los convenios, pero además, la parte que la Nación no giró, a efectos de mantener la actividad económica, el empleo y no paralizar las obras en ejecución en la Provincia.



"Pero a partir de allí, los atrasos comenzaron a aumentar nuevamente, sin cumplir con los montos y los tiempos convenidos en los acuerdos firmados entre Nación y Provincia para financiar cada una de las obras", dijo.



Respecto a la presentación de los certificados de obra, indicó que "están meses sin siquiera ser cargadas en el sistema ni controladas. En cada carpeta constan las fechas de recibo por la SVN y pueden constatarse los atrasos. Los empleados, señalan la falta de personal y que cada uno de ellos tiene que atender a varias provincias. Esto se ha planteado reiteradamente en el Consejo Federal", adelantó el funcionario provincial y advirtió que el IAPV nunca fue notificado de problemas en los certificados de obra.