Bordet pidió "tener grandeza de anteponer el bien común a intereses personales"

El gobernador Gustavo Bordet participó de los festejos del 25 de mayo en Gualeguaychú, junto al intendente Martín Piaggio, donde ante más de 5000 personas, convocó a "todos y a quienes tenemos responsabilidades delegadas por el pueblo en funciones de gobierno, a tener la grandeza de anteponer el bien común a intereses personales, al bien general de la Patria, porque esa es nuestra obligación y para eso nos han elegido".En una ceremonia que se realizó en el Corsódromo y del que participaron más de 5000 personas, gobernador Gustavo Bordet dijo que "por eso en nuestra provincia trabajamos todos los días, humildemente siguiendo aquellos conceptos de poder estar a la altura del mandato popular que nos lleva a ocupar funciones y hay que hacerlo trabajando con responsabilidad, rindiendo cuentas a nuestra sociedad y a los organismos de control".

Por el bienestar común

Independencia

Defender los derechos

La celebración

El mandatario agregó que "hay que trabajar uniendo esfuerzos y es tiempo de unir voluntades, por eso hemos trabajado y lo seguiremos haciendo en nuestra gestión articulando todos los esfuerzos necesarios para que en Entre Ríos haya un clima de convivencia. Para que en la provincia cada familia pueda desarrollarse individualmente, porque así vamos a tener un desarrollo colectivo de toda la sociedad entrerriana, donde no haya diferencias, donde no haya ciudadanos de primera y de segunda, donde todos seamos iguales ante la ley. Ese es el concepto que tenemos para trabajar por nuestra querida provincia".Por eso, "hoy, en este 25 de mayo, estar en Gualeguaychú, sentir el afecto de este maravilloso pueblo, nos obliga y responsabiliza a generar mucho más esfuerzo, a poner mucha más energía para lograr las transformaciones que aún son necesarias en nuestra provincia".En su discurso, el gobernador recordó que "nuestros patriotas de mayo, hombres de carne y hueso tomaron decididamente la iniciativa, y tuvieron la visión heroica de salir a construir una nación y romper todos los lazos con España y después en 1816 con cualquier otra potencia extranjera. Esos hombres que antepusieron a sus intereses los intereses de la patria y creo que esta es la mejor enseñanza que nos deja este 25 de mayo".Por su parte, el intendente Piaggio le dio la bienvenida al gobernador "a un momento tan especial para nosotros, de tanta importancia. Lo recibimos con los brazos abiertos y que disfrutemos juntos esta ceremonia".El intendente dijo que "la historia siempre adquiere sentido también desde un presente y nuestra Argentina de hoy más que nunca requiere urgentemente que pensemos qué implica ser independientes, soberanos y la importancia de ello para poder ser dignos y libres".En este sentido, apuntó que "en la revolución de mayo es pueblo movilizado en las calles, que no acepta imposiciones así nomás, que les exige a sus representantes por sus deberes y sus derechos, que pide transparencia y cada vez más participación. El 25 de mayo, hoy más que nunca debe movilizarnos a la lucha por una verdadera independencia política, económica y cultural frente a los poderes globales, los organismos financieros, que con la generación de deuda más que ayudar en el desarrollo ahogan a nuestros pueblos".El presidente municipal apuntó que "el 25 de mayo nos obliga a la defensa de los derechos de nuestro pueblo, la dignidad, la justicia y la equidad frente a cualquier otro tipo de avasallamiento. A reconocer también que proyecto piensa en una argentina para todos y la intención de tener un proyecto con argentina para unos pocos".De la ceremonia participaron su esposa Mariel Ávila; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; la ministra de Gobierno Rosario Romero; los legisladores nacionales Alfredo De Angeli, Pedro Guillermo Guastavino y Juan José Bahillo; legisladores provinciales; el secretario de la Producción, Álvaro Gabás; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard y el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, entre otros.La celebración comenzó a las 9 de la mañana, donde el gobernador Gustavo Bordet junto al intendente Martin Piaggio izaron la bandera nacional en la plaza San Martín y luego se trasladaron a la Catedral San José donde participaron del tradicional Tedeum.Luego se trasladaron al Cosmódromo ubicado en La Estación, donde luego del saludo del gobernador a la Agrupación 25 de Mayo, de la entonación del Himno Nacional y la Marcha a Entre Ríos se realizó el desfile de alumnos representando a escuelas, agrupaciones tradicionalistas y fuerzas de seguridad.Para cerrar la celebración, más de dos mil personas interpretaron bailes típicos como el vals de Gualeguaychú, pericón y chamamé.Luego, el gobernador recorrió las obras del museo que se construye en el corsódromo y los puestos de comida que participaban de la celebración.