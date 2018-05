Cristina Kirchner rompió su "silencio táctico" y criticó el acuerdo del FMI

Vuelta al FMI

La ex presidenta Cristina Kirchner rompió su "silencio táctico" a través de un extenso documento difundido en "Cohete a la Luna", la web que encabeza Horacio Verbitsky, y en el cual critica la vuelta al FMI: "Es una catástrofe, una tragedia y una traición a la Patria"."La catástrofe financiera y cambiaria adquiere, además, ribetes de tragedia cuando, Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, le comunican a los argentinos y argentinas que han decido volver al FMI a pedir préstamos", escribe la senadora de Unidad Ciudadana.El documento está titulado "CFK escribe sobre la vuelta al FMI", en el marco de los quince años de la asunción de Néstor Kirchner. Allí cuestiona la vuelta al FMI --ocurrida luego de la corrida cambiaria--, hace un permanente y crítico paralelismo entre Cambiemos y el gobierno de La Alianza de Fernando de la Rúa, y rechaza el argumento de la "pesada herencia recibida".Argumenta así que el hecho de que, entre 2016 y 2017, Argentina "fuera el país que más deuda soberana emitiera en el mundo, da cuenta de la solidez de la herencia recibida".CFK sostiene: "Es esencial entender el verdadero rol del FMI como prestamista de última instancia que, cuando lo hace, impone programas económicos de ajuste bajo el eufemismo de condicionalidades, que impactan negativamente en el desarrollo económico y social de los países".Agrega: "No se conoce un sólo país en el mundo que haya aplicado programas de este organismo y que haya mejorado su situación económica y social. Por el contrario, el resultado ha sido siempre marcadamente negativo".La ex presidente señala que "hasta la actualidad, los únicos dos ciclos de gobierno que nunca sometieron sus políticas al FMI fueron los gobiernos del General Perón y y los de Néstor y Cristina Kirchner".Concluye al respecto: "Tras dos años y medio de gobierno de la Alianza Cambiemos y pese a los discursos "optimistas" de Mauricio Macri, sus funcionarios y los medios de comunicación; los mercados financieros, advirtiendo la inconsistencia, en el mediano plazo, del modelo económico de endeudamiento y especulación, decidieron retirarse de la Argentina provocando la corrida cambiaria que desembocó en la vuelta al FMI".A diferencia del planteo del Gobierno de Cambiemos que habla de la "pesada herencia", CFK dice que fue justamente "la herencia" la que le permitió a la Casa Rosada acceder a los mercados internacionales."Raya en lo ridículo y viola el más elemental sentido común, pretender que un país que estaba "fundido" logre obtener más de 100.000 millones de dólares de los mercados internacionales", escribió.En varios pasajes del documento, la ex presidenta hace una lectura y reivindicación de la gestión de Néstor Kirchner, sobre quien refiere que "asume en las peores condiciones políticas. Asumió en el 2003 con el mayor default de deuda soberana de la historia del mundo sobre su espalda".Y resume: "Sin embargo, a los dos años y medio de gestión, Néstor Kirchner había reestructurado el 76% de la deuda externa defaulteada y pagado íntegramente la deuda de la Argentina con el FMI, permitiendo así al gobierno, comenzar a desarrollar una política económica con autonomía nacional en la toma de decisiones".Tras hablar de la caída de Lehman Brother y la crisis de las hipotecas sub-primer en Estados Unidos de 2008, la senadora dice: "Del actual contexto internacional, ¿ignoran? que el proteccionismo comercial de las grandes potencias ha recrudecido, con inusitada fuerza, después de la crisis global del 2008 y ya ni siquiera se preocupan en disimularlo".Y cierra: "Los signos de interrogación obedecen al beneficio de la duda, ya que de lo contrario no serían ignorantes, sino cínicos o, lo que es peor aún, traidores a la Patria".