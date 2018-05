Fondos para viviendas: Gayol dijo que Cresto "habla desde el desconocimiento"

La diputada nacional por Entre Ríos, Yanina Gayol, cruzó a la legisladora Mayda Cresto en referencia al reclamo que le hizo al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados respecto de un supuesto incumplimiento de pagos por parte de la Nación. "Me sorprende que la diputada desconozca que a la fecha la provincia tiene $259.776.994 en certificados observados por errores en su presentación", expresó."Una de las premisas fundamentales en nuestro Gobierno es la transparencia en la obra pública, la cual en los últimos años estuvo asociada directamente a la corrupción. Para finalizar el proceso es necesario que la provincia cumpla en tiempo y forma con los requisitos solicitados por la Nación".La diputada nacional Mayda Cresto (FpV) había interpelado al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante el informe de gestión que dio en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. "Los entrerrianos queremos saber por qué motivo el Gobierno Nacional no le está pagando al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) los 420 millones de pesos que le adeuda al día de hoy?", preguntó la legisladora entrerriana al comenzar su intervención. Y continuó: "El Gobierno Nacional se comprometió, mediante la firma de un acuerdo de financiamiento de obra, y hoy, al vencimiento de cada certificado, no está pagando lo que corresponde".En referencia a los pagos asumidos por la provincia en certificados de obra, Gayol sostuvo que: "En 2016 y 2017 Entre Ríos recibió $904 millones transferidos por Nación en concepto de FO.NA.VI tal como establece la ley para su exclusiva utilización en viviendas".Asimismo, Gayol expresó que "en este momento se están construyendo 6536 viviendas, 765 mejoramientos y 84 infraestructuras con fondos Nacionales y se han terminado 3.273, al mismo tiempo que se reactivaron 1.814 viviendas que estaban paralizadas". Agregó también que "esta semana se firmaron nuevos convenios de vivienda con diferentes municipios entrerrianos" y subrayó que al día de hoy "en la provincia hay 449 viviendas que recibieron anticipo financiero por parte de Nación y aún no han iniciado obra".La diputada nacional de Cambiemos también se refirió a la presencia de funcionarios nacionales en la provincia y destacó que "para este gobierno continuará siendo una prioridad estar cerca de los vecinos en todo momento, acompañándolos en todas las etapas tal como lo hemos hecho desde principios de nuestra gestión cuando, en diciembre de 2015, nuestro Presidente, nuestro Ministro del Interior y nuestros funcionarios acompañaron a Entre Ríos en las terribles inundaciones que afectaron a nuestra provincia asistiendo con ayuda social, soluciones habitacionales y obras que estuvieron postergadas durante décadas sin importar el color político del municipio".Para finalizar remarcó, "Seguiremos estando presentes en la gestión de los proyectos, en la auditoría de las obras, y también, en las inauguraciones garantizando en todas las etapas la trasparencia que requiere la obra pública".