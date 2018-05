Salud inició la campaña de invierno para prevenir enfermedades respiratorias

Se lanzó la campaña de invierno en Entre Ríos focalizada en reducir complicaciones y muertes por enfermedades respiratorios en menores de 6 años. De esta forma, con dos meses de anticipación, se organizan los servicios sanitarios de manera diferenciada para salvar vidas con intervenciones oportunas.



En Entre Ríos, la llamada campaña de invierno es la organización planificada de las acciones sanitarias previstas antes y durante la época de frío para quienes tienen mayor riesgo de enfermar y morir: los menores de 6 años. Este fortalecimiento de la atención sanitaria permite el abordaje integral de las infecciones respiratorias agudas bajas, neumonías y bronquiolitis, a través de capacitaciones a los equipos, acciones de comunicación para la prevención y la organización diferenciada de los servicios de salud.



Esto se concreta a partir de la ampliación de los horarios de atención médica y farmacia; la capacidad del recurso humano administrativo para detectar la problemática y hacer el rompe-fila; el uso de espacios diferenciados en los distintos niveles de los servicios de salud de la red sanitaria y la implementación de las postas respiratorias o salas de internación abreviada. Estos sectores funcionan en los centros regionales de referencia y los hospitales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú y de este modo se da continuidad a esta importante estrategia de reducción de la morbimortalidad en menores de 6 años iniciada hace más de una década en la provincia. A los efectos prácticos, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº1.833, la misma tendrá vigencia del 28 de mayo al 31 de agosto de 2018 inclusive.



Este jueves se efectuó el lanzamiento de la campaña cuya apertura estuvo encabezada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Guillermo Zanuttini; y la directora general del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández.



En este marco, la titular de la cartera sanitaria, expresó: "Acompañamos a los equipos de salud en este proceso tan importante desde el punto de vista de la estrategia sanitaria. Hace más de una década comenzamos a diseñar en la provincia estas acciones diferenciadas para el invierno, dentro de la agenda del gobierno".



"No es casual que en el devenir de estos años, con un intenso trabajo, sigamos apostando a esta campaña, con el rigor técnico y la decisión política, desde un posicionamiento ético, político y moral para con los valores del cuidado y resguardo de la infancia y todos los grupos de edades que corresponden a nuestras áreas programáticas", manifestó la ministra Velázquez.



Por su parte, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Guillermo Zanuttini, afirmó: "Todos los que estamos acá, hemos sido militantes de la salud pública y hace más de 30 años que trabajamos para la salud de la madre y del niño en los efectores de la provincia. En este sentido, pensamos en el otro, que tiene una necesidad y por eso acude a un servicio".



"Hay mucho para hacer, para seguir delineando políticas públicas con conceptos modernos e incluirnos en procesos democráticos superiores. Tenemos como desafío seguir planificando esta campaña año a año para mejorar la salud de los entrerrianos y disminuir las complicaciones en esta época", remarcó el profesional.



Durante la jornada, más de 70 asistentes, entre directores de hospitales y centros de salud de la Región Perinatal 1 (Paraná, La Paz, Victoria, Diamante y Nogoyá), trabajadores de distintas áreas de los efectores e integrantes de la cartera sanitaria, participaron de las exposiciones de especialistas en la temática. El doctor Guillermo Zanuttini, presentó la Campaña 2018 en el marco de la atención de salud Infantil. El asesor del Ministerio de Salud, Juan Carlos Bossio, brindó datos acerca del contexto nacional con respecto a la epidemiología de las enfermedades respiratorias en chicos menores de cinco años.



Asimismo, los integrantes de la Sala de Situación de Epidemiología, Enrique Fernández y Jorge Weber, informaron acerca de la situación provincial de las enfermedades respiratorias. El doctor Diego Garcilazo, director de Epidemiología provincial, habló de inmunizaciones y campaña de vacunación antigripal.



En tanto, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Paraná, las médicas Romina Ferreyra, Valeria Rodríguez Alcántara y Élida Rodríguez, también brindaron información y estadísticas. Atención especial para la primera infancia Con dos meses de anticipación el Ministerio de Salud motivó, en los equipos de cada efector, encuentros de trabajo y distribución de tareas para asumir la responsabilidad sanitaria de atender a la población de su área.



"Las acciones se disponen a partir de la implementación del programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) para atender las neumonías y bronquiolitis, problema prevalente en la infancia. De esta manera, para evitar complicaciones e incluso muertes por problemas respiratorios los servicios sanitarios se organizan de manera diferenciada durante los meses de frío", explicó el subsecretario Zanuttini.



La implementación de la campaña de invierno dispone de dos momentos, prebrote y brote. En la primera instancia se profundiza la comunicación para promover cuidados, reconocer síntomas y completar esquemas de vacunación. En la segunda etapa, desde la segunda quincena de mayo hasta agosto, se procede a dar una ordenada y mejor respuesta asistencial a la población infantil que requiere atención por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).



También se promueve el seguimiento de los prematuros de riesgo a partir de la cobertura y aplicación de vacunas; se aplica un anticuerpo monoclonal específico que protege a la infancia contra el virus Sincicial respiratorio y se proveen otros insumos básicos: espaciadores, salbutamol, tubos de oxígeno y se promueve que los efectores optimicen el uso de los recursos del Programa Sumar.



Estos esfuerzos responden a evitar la mortalidad infantil denominada blanda, que se da "en los hogares más vulnerables de la sociedad, donde las condiciones de supervivencia de las familias están amenazadas", refirió Zanuttini.



Además, cada abordaje clínico buscará "detectar riesgos biológicos y/o sociales, hacer el diagnóstico, ensayar la respuesta terapéutica y proceder al seguimiento que corresponda realizar".



Estimativamente en un área programática de mil personas, 100 son menores de 6 años con una tasa de incidencia del 30 por ciento para infecciones respiratorias agudas bajas. Cabe recordar que son signos de consulta y alerta de insuficiencia respiratoria, sobre todo en los primeros meses de vida y en menores de dos años: el aumento de la temperatura corporal, mocos, no poder dormir ni alimentarse lo suficiente, incluso vómitos. También las respiraciones rápidas, hundimiento del pecho, aleteo nasal y labios morados.



Desde el Ministerio de Salud se recomienda no sólo evitar la exposición al humo de tabaco u otros como braseros, sino también renovar el aire interior todos los días, de 15 a 30 minutos y cuidar la higiene de manos para evitar la transmisión viral. En los primeros seis meses de vida hasta alrededor de los 2 años se indica como medida de protección la lactancia materna exclusiva. Otras pautas importantes consisten en tener el esquema completo de vacunas, el sueño seguro en posición boca arriba y la consulta precoz.