Taiana en Paraná: "Acudir al FMI fue una mala decisión del gobierno"

El ex canciller y actual miembro del Parlasur, Jorge Taiana, estuvo en Paraná, en el marco de un encuentro de una corriente interna dentro del peronismo, denominada Primero la Patria.



"Este es el año en el que debemos comenzar a construir un proyecto político alternativo al de Cambiemos que está mostrando sus límites y que dejará el país en una muy mala situación", indicó Taiana a Elonce TV.



En ese marco, instó a las distintas facciones del peronismo a "discutir qué país queremos". "El peronismo busca responder a las necesidades más populares, y tiene una visión de desarrollo con justicia social e integración", argumentó al respecto.



Tras remarcar la necesidad de avanzar hacia la "unidad del peronismo", instó a encontrar un mecanismo que "permita elegir a los mejores candidatos de cara al 2019".



Punto aparte, el ex canciller y actual miembro del Parlasur apuntó a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.



"Dijeron que este año las cosas iban a mejorar, pero no fue cierto: el nivel de endeudamiento, el crecimiento de la especulación financiera, las tasas a 40 por ciento que anulan cualquier tipo de actividad productiva ni comercial. Todo conduce a un pozo", advirtió.



"El mismo Nicolás Dujovne (Ministro de Hacienda) adelantó que habrá estanflación (combinación de inflación y recesión), que es una especie de bomba destructiva sobre una sociedad", advirtió.



En este marco, cuestionó al Gobierno por acudir al FMI: "Lo hace en busca de más dólares porque el sector privado no quiere prestarle más a una economía que no funciona".



"Nadie va al Fondo si no tiene un problema grave y serio, y acudir a este organismo es un muy mal remedio para la enfermedad. Es decir, si la economía argentina tiene problemas, el FMI no los va a solucionar, sino que los va a agravar, ya que se reducirá el gasto social y se verá afectada la actividad productiva", afirmó el excanciller.



Para Taiana, "acudir al FMI fue una mala decisión del gobierno", y en ese marco, denunció: "Macri profundizó los problemas que había y creó nuevos problemas donde no los había, por ejemplo en materia de endeudamiento".



Finalmente puso el ojo en los tarifazos, que "son impagables". En tal sentido, destacó "las alternativas razonables" que ha planteado la oposición en el Congreso de la Nación, lo cual atribuyó a una "muestra de gobernabilidad".



Taiana participará este jueves a las 19 de un acto nacional que realizará su agrupación Corriente Nacional 1° la Patria, que en Entre Ríos tiene como referente al ex diputado provincial y exdirigente del Movimiento Evita, Juan José Albornoz.