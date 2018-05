Cambio en indemnizaciones: Aseguran que "no va a pasar por el Senado"

"Esa modificación por el Senado no va a pasar", advirtió Pichetto luego de recibir en su despacho a los referentes de la CGT Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguros).



Según informó el Bloque Justicialista mediante un comunicado, los popes de la central gremial y el senador justicialista dialogaron sobre "la preocupante evolución de la inflación y el gran impacto que tiene en el poder adquisitivo de los trabajadores".



No obstante, el tema central de la reunión fueron los proyectos de reforma laboral impulsados por el Gobierno y presentados semanas atrás por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, referidos al blanqueo laboral, la creación de un nuevo régimen de pasantías para la capacitación y de la Agencia Nacional de Evalución de Tecnologías de Salud (AGNET).



Los dirigentes de la central gremial y el senador se refirieron al primero de esos proyectos y coincidieron en apoyar el blanqueo laboral pero advirtieron que "el oficialismo incluyó en esta iniciativa un aspecto que impide su debate, que es la flexibilización del régimen de despidos".



"Nos parece bien el blanqueo laboral ya que es una herramienta para reducir el trabajo informal y además permite fortalecer el sistema de seguridad social, pero rechazamos la modificación que quieren hacer del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo", sostuvo el jefe del Bloque Justicialista.



De esta manera se refirió a la propuesta del oficialismo de excluir del cálculo de las indemnizaciones por despido el sueldo anual complementario y horas extras, entre otros beneficios, y sentenció: "Esa modificación por el Senado no va a pasar".



"Este encuentro es el primero de una serie de reuniones que mantendremos con el objetivo de continuar monitoreando la evolución de la situación social y económica del país, y sobre todo su impacto negativo sobre el nivel de empleo", indicaron el senador y los dirigentes gremiales al término de la reunión.



El Gobierno ya había impulsado una reforma laboral el año pasado que se trabó en la Cámara alta precisamente por el rechazo de la bancada que encabeza Pichetto a tratarla, en momento en que la CGT no tenía un criterio unificado sobre la propuesta.



La coincidencia que en ese entonces mostraban el sector combativo de Pablo Moyano y el del triunvirato de la CGT que integran Schmid y Acuña junto a Héctor Daer fue la modificación del régimen de despidos.



Los tres nuevos proyectos que componen el segundo intento por llevar adelante una reforma laboral todavía no tiene fecha de debate, pero la situación es similar a la del año pasado.