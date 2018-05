La Corte rechazó pedido de Cristina y ratificó a Bonadio en la causa Los Sauces

Los miembros del máximo tribunal no hicieron lugar a la queja presentada por la defensa de la actual senadora por considerar que el recurso no fue "dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable", detalló el Centro de Información Judicial (CIJ).



De esta manera, la Corte ratificó la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que meses atrás había dejado firme a Bonadio a cargo de la causa en la que se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras.



En el marco de este caso está preso el contador Víctor Manzanares, cercano a la ex presidenta, y también están procesados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.



La decisión de la Corte tiene la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, al tiempo que el otro integrante del cuerpo, Horacio Rosatti, se pronunció en contra del planteo de sus colegas.



De acuerdo con la investigación, los hoteles eran utilizados para dar "apariencia ´lícita´ a operaciones comerciales para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido" a través de la defraudación en la obra pública.



La defensa de la exmandataria Kirchner había advertido sobre las manifestaciones del magistrado ante diversos medios de comunicación "que darían cuenta de ese sentimiento impropio para un juzgador", aunque además cuestionó la actuación de Bonadio en el trámite de la causa denominada "dólar futuro", en la que se denunció una "campaña de persecución y de hostigamiento" contra la imputada.