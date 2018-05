Bordet dispuso la adquisición de otras 20 ambulancias para hospitales

"Administrando con mucha responsabilidad los fondos públicos, resignando el gasto político y priorizando los servicios esenciales, estamos en condiciones de disponer la compra de otras 20 ambulancias que se suman a las 20 que ya adquirimos con financiamiento propio", anunció hoy el gobernador Gustavo Bordet en Diamante al entregar en el hospital San José una unidad de mediana complejidad.



"Hemos decidido la compra de 20 unidades en la provincia con 100 por ciento de financiamiento del presupuesto provincial para atender las necesidades de los hospitales de cabecera y de algunos otros también del territorio provincial", reafirmó Bordet en el nosocomio local junto al director, Cristian Leiva.



En ese sentido, detalló: "Son ambulancias de mediana y alta complejidad, que están equipadas con alta tecnología. En esta oportunidad preferimos comprar menos ambulancias pero comprar vehículos que permitan tener la asistencia en el tránsito, lo cual posibilita salvar vidas".



"Esta era una asignatura pendiente que teníamos y por eso dispusimos la compra de estas unidades que están equipadas con las mismas características de las que tiene Same en Capital Federal", señaló el gobernador. "Pero a su vez he ordenado la compra de otras 20 unidades, para la que estamos en todo el proceso licitatorio, que son de mediana y baja complejidad, para traslados, que se van a complementar con las que entregamos en hospitales de referencia".



"De esta forma totalizaremos 40 unidades para renovar todo el parque automotor en materia de salud en la provincia, algo que era necesario y estuvimos dispuestos a hacer el esfuerzo porque es un requerimiento básico para nuestra población".



"Administrando con mucha responsabilidad, resignando el gasto político y priorizando los servicios esenciales de salud, desarrollo social y educación, estamos logrando el equilibrio fiscal que necesita la provincia", sostuvo Bordet.



"Nosotros venimos trabajando con mucha responsabilidad para poder equilibrar las cuentas públicas de la provincia, nos está costando mucho esfuerzo pero estamos muy cerca de lograr el equilibrio fiscal para cuando estemos terminando la gestión", manifestó el gobernador este miércoles en su visita a Diamante.



"En 2019 vamos a entregar la provincia con perfecto equilibrio fiscal, con las cuentas ordenadas y esto lo hemos hecho sin tener que despedir a ningún trabajador", subrayó.



A su vez, Bordet puntualizó: "Hemos consensuado todos los aumentos de sueldo con las organizaciones gremiales, todos los años, y hace poco lo hemos hecho con los docentes. Pero es cierto que para lograr este equilibrio hemos reducido el ingreso de empleados, congelamos todo lo que es ingreso a planta, una planta de personal que venía creciendo a un ritmo del 3 por ciento interanual, y hoy decrece al 0,5 por ciento. Además, ajustamos el gasto político, bajando de 11 ministerios a 5, eliminamos 60 dependencias que son 60 cargos políticos, más otras medidas de contención del gasto".



"Administrando con mucha responsabilidad estamos logrando un equilibrio fiscal que es muy necesario para la provincia, porque esto es como una familia, si se gasta más de lo que se gana, le va alcanzar un tiempo para financiarlo con la tarjeta pero después esto se termina y hay que ordenar las cuentas. Estamos en este camino y venimos con muy buenas expectativas", aseguró. Aportes a entidades deportivas En el club Puerto Nuevo el mandatario entregó aportes a la entidad deportiva y a la Liga de Fútbol, así como a juntas de gobierno de los departamentos Diamante y Victoria del programa Mil Evitas, por más de 400 mil pesos.



"Siempre es bueno estar, no sólo por lo que representa en sí la actividad institucional sino también para avanzar en el desarrollo de una agenda de trabajo a la que le estamos imprimiendo un ritmo muy particular en este año, entendiendo que no es un año electoral y que hay que trabajar mucho", remarcó, por último, Bordet.



Acompañaron al gobernador, el intendente de la localidad, Lénico Aranda; las ministras de Salud, Sonia Velazquez, y de Gobierno, Rosario Romero, y su par de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Deportes, José Gómez; los diputados provinciales del departamento Diamante, Juan Carlos Darrichón y Jorge Monge; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez; y el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chaves, entre otros funcionarios y legisladores provinciales.