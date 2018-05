Finocchiaro: "El vaciamiento de la escuela se produce cuando hay un aula vacía"

Sociedad Duras críticas de gremios docentes al Gobierno en la Marcha Federal Educativa

"El vaciamiento de la escuela pública se produce cuando hay un aula vacía, eso es vaciar la escuela pública", dijo el ministro en diálogo con Radio Continental. Además, Finocchiaro apuntó contra la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), principal gremio nacional docente, que encabeza la convocatoria a la marcha de hoy."La educación que recibimos quedó demostrada en las pruebas Aprender, a las que este sindicato (por la Ctera) se oponía. Con tres de los cuatro sindicatos del orden nacional (por UDA, CEA y Sadop) estamos haciendo mesas técnicas. La mejor forma de defender la educación pública no es haciendo un paro nacional", apuntó el titular de la cartera educativa nacional."A Ctera, cada vez que hay una mesa técnica, le enviamos la invitación para que venga a trabajar", remarcó. "Hay sectores que reaccionan frente a la pérdida de determinados privilegios", siguió el ministro en esa línea. Finocchiaro agregó que "el sector educativo estuvo muchos años en manos de Ctera, con una lógica diferente, que mostró el sistema Aprender, entonces hay resistencia al cambio".En otro tramo de la entrevista, consultado sobre el reclamo de paritaria nacional, sostuvo que "la Justicia ha fallado en primera instancia que no hay paritaria nacional, la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha fallado que no hay paritaria nacional. Es casi un reclamo folkórico", afirmó.En este marco y sobre el paro nacional opinó que "no hay un despropósito más grande que esto, cuando de 24 jurisdicciones, 20 ya cerraron sus paritarias y cuatro siguen negociando".