Mauricio Macri: "No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas"

Sobre las tarifas

Decir cómo dejar de gastar

Mauricio Macri volvió a defender los incrementos de tarifas, e el día después de que el Senado de la Nación dio dictamen al proyecto opositor que busca retrotraer los precios a noviembre de 2017 y que será votado en el recinto la próxima semana.El Presidente encabezó un acto en Bahía Blanca para inaugurar el parque eólico Corti y aprovechó para defender su política tarifaria, acompañado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren."La energía tiene un valor, poner estas torres, armarlas, operarlas, cuesta, y ahí yo no puedo hacer ninguna magia. Las tarifas representan lo que vale la energía, por eso estamos recomponiendo las tarifas", expresó Macri durante la inauguración del parque eólico.Además, envió un mensaje a la oposición en el Congreso, donde el proyecto para limitar la suba de precios en las tarifas se encamina a ser sancionado."No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de donde sale ese dinero, dinero que no tenemos", agrego el mandatario.Y apuntó al gasto como otro de los problemas: "Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador, que es un Estado que gasta más que lo que tiene y que no se puede gastar más, por eso nos tenemos que sentar más y decir cómo vamos a dejar de gastar más, terminar con el privilegio que se esconde detrás del Presupuesto nacional".Macri dijo que se están "recomponiendo las tarifas" y sostuvo que "con la energía generamos trabajo, para el futuro y el presente, porque se ha generado trabajo de calidad"."Necesito que los argentinos sigan firmes y convencidos de que vamos por el camino correcto y me ayuden, para que todos los dirigentes entendamos que tenemos que ser responsables en lo que proponemos", afirmó Macri.En alusión al debate de la iniciativa opositora en el Senado, sostuvo: "No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de dónde sale el dinero, dinero que no tenemos"."Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tienen los trabajadores, frente a un Estado que gasta más de lo que tiene y que no se aguanta más", sostuvo el presidente.Macri pidió "decir cómo vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos desde el Estado, y cómo vamos a terminar con los privilegios que se esconden detrás del presupuesto".

Abastecimiento

Convocatoria

Detalles de la obra

El jefe de Estado le dijo al titular de la cartera de Energía: "Lo felicito ministro Aranguren porque estamos produciendo más gas y eso nos va a permitir en pocos años no solo abastecernos, sino también a nuestros hermanos chilenos y otros países, produciendo gas en cantidad y a precios mejores".Celebró, además, la rapidez con la que se desarrolló la planta eólica, felicitando a la empresa, al sostener que "el tiempo récord no es hecho aislado", sino que "tiene que ver con la capacidad que tenemos para producir energía pero que se había abandonado", y puso como ejemplo lo que está ocurriendo con Vaca Muerta.Por otra parte, destacó el lanzamiento de "una fuerte convocatoria al desarrollo de las energías renovables", aclarando que este no es un proyecto aislado, sino uno de los 147 proyectos en marchas en 21 provincias de energía limpia, a través de parques solares, biomasa, hidroeléctricos, plantas de biodiésel.Al respecto, remarco que se logró a través de "reglas claras con sana competencia", que "lo hicieron a precios que son un tercio, hasta que llegamos, así logramos tener mejores ofertas a mejores precios y calidad para que los argentinos tengamos acceso a la energía lo más barata posible".La obra requirió una inversión de más de US$ 140 millones y cuenta con 20 molinos instalados en un predio de 20 hectáreas sobre la ruta provincial 51 y aportará 100 MW de energía renovable a la red nacional.La planta está compuesta por 29 aerogeneradores adquiridos a Vestas, una de las lideres en la provisión mundial Los generadores operaran a 33 kv y cuentan con una estación transformadora propia en el parque que eleva la potencia a 132 kv.La energía producida ingresa a la subestación de Transba, ubicada al otro lado de la ruta provincial 51 a 20 km de Bahía Blanca. El parque Mario Cebreiro es propiedad del holding Pampa Energía que ademas controla Transener, propietaria de Transba.Con esta inauguración, la primera del Plan Renovar lanzado en 2016, el grupo liderado por Marcelo Mindlin consolida su integración, al unir generación con transporte Pampa Energía, que es dueña además de la Central Piedrabuena de Bahía Blanca que aporta 600 MV a la red Pampa y que ya comenzó a construir otros dos parques eólicos con una inversión similar a la de Corti.