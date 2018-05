Bordet y el presidente del STJ definen obras y servicios para el Poder Judicial

Servicios y plan de obra

Creación de nuevos organismos

Plan de obras

El gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, acordaron un plan de obras en el Poder Judicial que contempla la informatización y la ejecución de sedes propias en diversos municipios, entre otras.El plan de obras incluye también la readecuación de áreas judiciales como el departamento Forense y el Archivo, entre otros. Con recursos propios, la provincia concretará varias de estas obras.El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sostuvo que el encuentro con el mandatario entrerriano, que se desarrolló en el despacho del mandatario, en la Casa Gris, fue en torno a "ponerse de acuerdo en un mapa judicial para la creación de nuevos organismos que no impliquen gastos innecesarios, además de demostrar que se está avanzando para dar un servicio de justicia y acorde a lo que cuesta a los entrerrianos", remarcó.Precisó que "acordamos una reunión con el Tribunal en pleno, manifestarle las inquietudes y la necesidad de cumplir el servicio de justicia, y el plan de obra programada a través del presupuesto en la Legislatura, además de la decisión de utilizar fondos de la tasa de justicia para informatizar, renovar la informatización y mejorar los edificios del Poder Judicial por los cuales se pagan muchos alquileres", precisó.Castrillón explicó que a raíz de estas decisiones "intervendrán equipos técnicos del diversas áreas del gobierno provincial", como el Ministerio de Planeamiento, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande y la Unidad Ejecutora para los proyectos. También tomará intervención "el equipo jurídico de la provincia y de Salud para comenzar el edificio en frente al a sede central del Poder Judicial", indicó. Se refirió luego a un laboratorio de epidemiología que se estaría haciendo a la brevedad.En otro orden, el presidente del Superior Tribunal de Justicia comentó que también se avanzaron en un mapa judicial para la creación de nuevos organismos que no impliquen gastos innecesarios, además de demostrar que se está avanzando para dar un servicio de justicia y acorde a lo que cuesta a los entrerrianos", remarcó.En cuanto a la importancia de la informatización de la Justicia, Castrillón sostuvo que "es clave y esencial" y se refirió a la notificación electrónica, audiencias orales, firma digital, agregado de escrito a distancia, cuerpo de peritos para que no te fallen las audiencias, salones de audiencia."Todo esto hace a la velocidad y creo que a mediados de 2019 estaremos en la mitad promedio de lo que venían durando los procesos en lo civil, comercial y laboral", detalló."El Poder Judicial en los últimos años nunca tuvo problemas de no cumplir las funciones por falta de medios del Estado. Muchas veces ha sido por falta de adecuaciones propias de una maquinaria pesada", sostuvo.En cuanto al plan de obras, los tiempos y la inversión, Castrillón precisó que "el subsuelo y la planta baja del nuevo edificio de Paraná - una obra que es millonaria, de los cuales 50 millones de pesos están previstos en 2018-, si se desocupa la parte de laboratorio, se llama a licitación y dentro de los 40 días están ejecutados".

Comentó además que el gobernador Gustavo Bordet le dio el Decreto por el cual se avanzará en la obra de la sede del Poder Judicial en Feliciano. También comentó que dialogó con los intendentes de los municipios de Concepción del Uruguay, Gualeguachú y Federación, lugares en los que hay problemas edilicios. "En el caso de Concepción del Uruguay se solventará con fondos provinciales, al igual que Feliciano, Federación y San Salvador. En el caso de Gualeguaychú se gestionaría un crédito internacional y se articularía con autoridades nacionales para una obra en una localidad importante", detalló.Por último, comento que en el departamento Forense, se unirá toda la parte pericial de la Justicia en Oro Verde. La parte de Archivo y todo lo que se refiere a obra menores a cargo del Poder, como carpintería, muebles y demás, en el terreno de Penitenciaría que se le dio en uso al Poder Judicial. Mencionó también el arreglar el Juzgado de Ejecución y "la informatización del Poder Judicial, que es un costo importante que oscila entre los 15 y 25 millones de pesos", concluyó.