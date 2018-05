Macri criticó avance de proyecto sobre tarifas: "Destruye el presupuesto"

Política La oposición logró en el Senado avanzar con su proyecto sobre tarifas

Luego de que el Senado avanzara en la discusión del proyecto opositor para ponerle un tope a los aumentos de tarifas de servicios públicos, el presidente Mauricio Macri subrayó que "no se pueden sancionar leyes que destruyen un Presupuesto que se acaba de aprobar hace cinco meses"."No se pueden sancionar leyes que destruyen un presupuesto que se aprobó hace cinco meses; eso es destruir el empleo futuro, y nuestros diputados y senadores tienen que entender que tenemos que ser previsibles, porque todo se basa en la confianza", sostuvo el mandatario.Durante la cena de gala de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) con motivo del 100° aniversario de su creación, el jefe de Estado destacó la importancia de que todos los argentinos reclamen "normalidad y responsabilidad a los dirigentes".Asimismo, alertó que cuando las situaciones se presentan difíciles "no se pueden manotear cosas que no te corresponden o hacer trampa" y mucho menos "cuando se trata de recursos del Estado".Por otra parte, Macri aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los empresarios y remarcó que "es fundamental que el sector privado ponga ritmo, exija y se suba a la batalla diaria de la competitividad"."Durante muchos años el sector empresario estuvo anestesiado y con la conducción de las empresas neutralizadas, con controles, regulaciones y un señor que decía cuánto podían vender y a qué precio", manifestó el Presidente, en alusión al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.Y finalizó: "Eso ya pasó y lo que el país necesita ahora es ese músculo y que los conductores de las empresas retomen esa agenda y den la batalla que hay que dar".