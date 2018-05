Presupuesto participativo: vecinales piden que "se cumpla la ordenanza"

"Nos reunimos para tratar un tema que nos viene preocupando como lo es el presupuesto participativo; mencionó a Elonce TV, Diego Morlio, presidente de la asociación civil Voluntad Paraná.



Exequiel Olivos, presidente de la comisión vecinal "barrio Presidente Perón" expuso que vienen "reclamando desde 2016, para que se realicen las obras que fueron votadas por los vecinos en 2015, que deberían haberse realizado en 2016. Queremos saber por qué no la están haciendo".



Asimismo dijo a Elonce TV que reclaman "por la ordenanza que está vigente y que se incumple. Debían llamar a asamblea y no lo han hecho. El Presupuesto Participativo es una herramienta de participación ciudadana muy importante para realizar obras en la ciudad. No se nos está dando la posibilidad de presentar ningún proyecto para cloacas, alumbrado, asfalto y demás, para los barrios de la ciudad".



Dejaron en claro que buscan aunar el reclamo con diferentes vecinales de Paraná. "Haremos reuniones en distintos lugares para informar a los vecinos de Paraná lo importante que es el presupuesto participativo y que no se lleva adelante". Elonce.com.