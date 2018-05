Senadores de Cambiemos celebran debate de Ley de Comunas

Aunque ponen reparo en la "celeridad" que podría tener el proyecto en la comisión bicameral, los senadores del bloque Cambiemos, celebraron que se debata la ley de comunas en Entre Ríos. Anticiparon que sostendrán que cada una reciba coparticipación y que rechazarán la iniciativa si vislumbran que la intención del oficialismo es netamente electoralista. Francisco Morchio (Gualeguay) En ese sentido, el presidente del Bloque, Francisco Morchio (Gualeguay), consideró que es necesario avanzar en la sanción de la ley, "porque es una deuda que tiene la provincia para con las comunidades rurales".



"Quienes vivimos en las zonas rurales sabemos del esfuerzo que realizan los presidentes de las Juntas de Gobierno para cubrir las demandas de los vecinos. Es necesario y urgente que cada una pueda contar con su presupuesto y que reciban la coparticipación que les corresponde", opinó Morchio.



El senador gualeyo, sostiene que, para lograr una mejor ley, el proyecto debe ser debatido y estudiado, pero "hay cosas urgentes como, por ejemplo, que las juntas tengan personería jurídica, para que puedan recibir la coparticipación que les corresponde y más en aquellas zonas donde deben brindar servicios a la comunidad".



Morchio cree necesario que "para conocer la realidad de las comunidades rurales entrerrianas; de cómo viven sus pobladores, se debe hacer un censo y así se podrá saber cómo están constituidas",



"Muchas personas hoy viven en el campo, pero tienen domicilio en la ciudad, porque no les llega ni la correspondencia. Hay que censar a las poblaciones rurales, saber cómo están constituidas, ver las zonas grises que existen. Hoy algunas autoridades de las juntas de gobierno son elegidas por un decreto del Poder Ejecutivo y eso se debe revertir", destalló.



En cuanto al trabajo en una comisión bicameral, Morchio, confesó que no lo convence. "Venimos de una experiencia muy mala cuando debatimos la ley fitosanitaria. Trabajamos en la comisión bicameral, llegó el proyecto al Senado, se aprobó y luego en Diputados se la rechazó. Espero que esto no suceda con la ley de comunas", enfatizó.



"Como bloque, renovamos nuestras ganas de trabajar en la bicameral, deseamos que no sea otro fracaso como el que fue la ley fitosanitaria", reiteró el senador de Cambiemos por el departamento Gualeguay. Raymundo Kisser (Paraná) Con esa misma duda o desconfianza, lo plantea el senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser, quien no dudó en decir que sospecha que "se busca trabajar en comisión bicameral como una forma de dilatar la sanción de la ley".



"En lo personal tengo la sospecha que, al crear la comisión bicameral, lo que se busca es dilatar la sanción de una ley. Por la experiencia que tengo, hubiese sido más conveniente que la Cámara de Diputados trate el proyecto, le introduzca los cambios que cree necesario, la apruebe y la pase al Senado para que hagamos nuestros aportes", acotó Kisser.



En cuanto a la ley, el senador por el departamento Paraná reiteró que todo el bloque coincide y está de acuerdo con que en forma urgente se debe sancionar la ley de comunas.



"Si hay una decisión política para que se sancione, entonces, que deseo y espero que no haya más dilaciones o que nos suceda lo mismo que con la ley fitosanitaria, que estuvimos dos años trabajando en una comisión bicameral y después de la media sanción del Senado, la Cámara de Diputados se dio el lujo de mandarla al archivo", cuestionó Kisser. Roque Ferrari (Victoria) Por su parte, el senador por el departamento Victoria, Roque Ferrari, planteó sus "reservas" al "éxito que pueda tener el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo".



"No debemos olvidarnos de que, en la gestión anterior, ya hubo varios intentos para sancionar una ley de comunas e incluso hasta se logró media sanción en la Cámara Alta, pero pasó a Diputados y la iniciativa quedó en el olvido", dijo Ferrari.



Para el legislador "es prioritario, con la ley de comunas, que todas reciban ayuda. Las juntas de gobierno, lamentablemente, muchas veces pelean en soledad para dar pequeñas respuestas a los sacrificados pobladores de las zonas rurales. Transformarlas en comunas que reúnan los requisitos, evidentemente, debería ser un avance, tanto desde el punto de vista institucional, como así también de orden, de planificación y de gestión de gobierno. Las juntas deben tener autonomía, tal como lo establece nuestra constitución provincial", opinó.



"Espero y deseo que este proyecto no busque una cuestión netamente electoralista, ya que se traduciría en un nuevo fracaso, como sucedió con los otros intentos que hubo en las cámaras", indicó Ferrari. Miguel Piana (Federación) En tanto, el senador por el departamento Federación, Miguel Piana, no sólo coincidió con sus pares de la necesidad de que se sancione una ley de comunas, sino que consideró prioritario que se haga un serio debate para que salga la mejor ley. "Debemos sancionar la mejor ley y sobre todo que las comunas puedan recibir fondos, porque caso contrario, no les servirá de nada", enfatizó.



Para Piana será necesario, una vez que se sancione y ponga en vigencia la ley, que el cambio sea para todas las juntas de gobierno que estén en condiciones de transformarse en comunas y no en forma gradual como se propone. Omar Schild (Diamante) Por el departamento Diamante, el senador Omar Schild, no sólo destacó la deuda que existe con el mandato constitucional, sino que adelantó que presentará su propio proyecto de ley de comunas.



"Los entrerrianos, desde el 2008, cuando se reformó la Constitución Provincial, que estamos en deuda con las comunidades rurales. Hay una manda constitucional y no se está cumpliendo", acotó.



Ante esa situación, Schild, señaló que en ambas cámaras existen sendos proyectos que hablan del tema, pero todas fracasaron. "Yo tengo un proyecto de ley de comunas, que pretende mejorar los proyectos existentes y también lo pondré a debate entre mis pares".



En su iniciativa, el senador por el departamento Diamante, propone la realización de censos, que tengan proyectos urbanísticos y reglas claras en cuanto a la imputación de los recursos que recibirán. "El proyecto de ley de comunas que voy a presentar también va acompañado por una reforma de la ley 7555, que, de acuerdo con la gradualidad planteada, queremos darles a las que no están calificadas como comunas, en un principio, remanentes hasta que sean declaradas por ley comunas. Queremos que tengan cierta autonomía en cuanto a la economía y adquisición de bienes", explicó.



"Lo que debemos buscar es que todas las juntas de gobierno que existen en la provincia sean revalorizadas por el sistema jurídico provincial", acotó Schild. Beltrán Lora (Nogoyá) Para el senador Beltrán Lora (Nogoyá), "bienvenido sea el debate de la ley de comunas. Esto lo establece la constitución provincial reformada en 2008. No obstante, creo que, debido a la importancia de la legislación, el proyecto debería abordarse de una forma más integral, con tiempo amplios para el estudio y debate. Pienso que lo que se persigue con este proyecto es una cuestión meramente electoral, como también lo es el proyecto de reforma política", opinó.



"Como bloque vamos a presentar otros proyectos al respecto. El tema de la ley de comunas, sin dudas, es necesario que se instale en la sociedad y que se debata seriamente e involucrar en el debate a todos los sectores que participan en esto", destacó Lora, al tiempo que puso en duda sobre los "puntos grises" que presenta el proyecto del Poder Ejecutivo. "Bienvenido el debate de este tema, pero no podemos hacerlo, por lo que impactará, hacerlo rápido".



Lora reitero: "comparto la idea de debatir el proyecto de ley de comunas, para dar cumplimiento a la constitución provincial. Creo que la importancia y la envergadura del tema nos hace reflexionar sobre todo lo que implica la conformación de comunas para un sector tan castigado como es el sector rural y tan abandonado en los últimos 15 años. Implica un estudio profundo y detallado de todo el territorio provincial y de las zonas grises que tenemos. Insto a mis pares a que estudiemos, debatamos y trabajemos para sacar la mejor ley, pero, sinceramente, creo que la intención del Poder Ejecutivo tiene un tinte electoralista". Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) Para el senador Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), sancionar una ley de estas características es "una necesidad para las juntas". "Estoy de acuerdo con la necesidad de que las juntas de gobierno se autogobiernen, que se gestionen sus propios recursos. No obstante, hay distintas situaciones en cada una. Por ejemplo, las poblaciones con características urbanas necesitan tener una atención diferente a las que son netamente rurales; la provincia tiene, en este sentido, un abandono de las zonas rurales, se fijan programas generales a universos distintos, pero cuando uno pide ayuda a Hidráulica o Vialidad, el Estado está ausente", opinó.



Como lo hicieron los otros integrantes del Bloque Cambiemos, Mattiauda, consideró necesario que cuenten con presupuesto, que reciban coparticipación. "Es de esperar que la condición de comuna permita el freno de la migración a grandes ciudades y estos poblados mejoren los servicios para consolidar la vida rural o suburbana", acotó.