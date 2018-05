ATE realizó un debate y manifestación por la despenalización del aborto

Desde el departamento de Género de ATE consideraron que no pueden "estar al margen de un proceso clave que vive el país como lo es el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto", por lo cual realizaron un debate y manifestación frente al Ministerio de Salud de la provincia, en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana.Las organizadoras señalaron aque "es una deuda que la democracia tiene hacia las más mujeres, porque las que se mueren son las más pobres y vulnerables. De las ricas no nos enteramos. Es una situación hipócrita de la sociedad"."Como sindicato no podemos estar solamente para reclamar salarios, porque el derecho de las mujeres también es una lucha de clase", recalcaron.Finalmente, pusieron de relieve que "hay 500.000 mujeres por año que mueren por abortos clandestinos. Hay criaturas de 9 a 12 años que paren porque la burocracia les hace pasar el tiempo que tienen para abortar, siendo que la ley dice que cuando es producto de violación debe hacerse instantáneamente".