Benedetti sobre Cambiemos: "Creemos en el debate de ideas"

El diputado nacional Atilio Benedetti se refirió al momento económico del país y consideró que "el Presidente Mauricio Macri está tomando las medidas correctas, no solo en lo financiero sino también en lo político". En ese sentido elogió el "fortalecimiento institucional de Cambiemos", lo cual consideró como acertado: "en este momento de dificultades el Presidente apuesta por apuntalar la coalición de gobierno desde la política, esto consolida a Cambiemos y también a la UCR".



Las declaraciones del legislador se dieron en el marco de un almuerzo del cual participó este domingo en Crespo, junto a buena parte de la dirigencia de Cambiemos, en una actividad que tuvo como fin recaudar fondos para la sede partidaria de la UCR de esa localidad.



Benedetti habló también a la incorporación de dirigentes radicales a la "Mesa Chica" de Cambiemos: "Mario Negri es un piloto de tormentas, que ha sabido llevar muy bien el interbloque en una Cámara de Diputados en donde no tenemos mayorías, sin dudas juega un rol clave en la Cámara Baja y, en el mismo sentido, no tenemos dudas de que la incorporación de Ernesto Sanz en la mesa de decisiones del Gobierno nacional también va a ser muy positiva. Consideramos que es importante que se mejoren los mecanismos de participación de la UCR en Cambiemos en todos los niveles; creemos en el debate de ideas y tenemos dirigentes que pueden aportar lo mejor de nuestra tradición política como radicales", remarcó.



El diputado nacional se refirió además a "el esmero del Gobierno nacional para bajar el déficit del país" y comparó esa situación con la realidad provincial: "En entre Ríos no se han realizado los mismos esfuerzos que en Nación para resolver este problema", indicó y afirmó que "en su momento Urribarri generó un aumento irracional del gasto público y ahora Bordet no hace nada para reducirlo".



Finalmente, Benedetti señaló que "los entrerrianos hemos perdido muchas oportunidades, pero no tenemos que resignarnos. Tenemos todo lo necesario para alcanzar una actividad productiva similar a la de las otras provincias que integran, junto a nosotros, la Región Centro. Podemos cambiar Entre Ríos y el mojón que plantamos en las elecciones del año pasado nos lleva a pensar que los entrerrianos ya iniciaron ese cambio", concluyó.