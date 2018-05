Fuerte cuestionamiento al FMI durante la Marcha Federal Educativa

La segunda Marcha Federal Educativa de los docentes de todo el país se inició este lunes 21, pasó hoy por Paraná. En ese marco, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, ratificó el paro nacional previsto para este miércoles, cuando la movilización concluya con una concentración en Plaza de Mayo, en Buenos Aires.La dirigente gremial enumeró anteque los puntos centrales del reclamo son "la paritaria nacional docente y resolución de los conflictos provinciales. Hay provincias en conflicto desde el inicio del ciclo lectivo", resaltó. Asimismo, se manifestó en contra del cierre de los institutos de formación docente.Alesso hizo hincapié en el rechazo del sindicato docente "a los pisos salariales y el ajuste que el FMI pretende hacer sobre los trabajadores y las trabajadoras así también sobre las jubilaciones. Uno de los apuntados es el régimen especial que afectará a los docentes de todo el país"."Cada vez que el Fondo Monetario pisó la Argentina, la educación se vio perjudicada", resaltó la gremialista, quien denunció que "en el presupuesto nacional se están sub ejecutando partidas que tienen que ver con la educación en diversos aspectos".Tras señalar que "el fondo de incentivo docente no aumentó" y que hacer notar que "el desfinanciamiento de programas nacionales", Alesso volvió a criticar "las condiciones leoninas que el Fondo pone para este crédito stand by que es el peor que se puede solicitar. Esto afectará fuertemente a la escuela pública", alertó.Por su parte, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, ratificó la adhesión de la huelga de mañana. "Más de 500 compañeros docentes de nuestra provincia estarán mañana en Buenos Aires", dijo a