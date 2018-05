Créditos para viviendas: Dieron a conocer los resultados del sorteo del IAPV

Actualización de cuotas

Bordet lanzó los créditos para viviendas y dijo cómo se actualizarán las cuotas

En la mañana de ayer, se realizó el sorteo de los primeros 200 créditos para las quienes cuentan con terreno propio, y hoy seguirá el sorteo para quienes necesiten ampliar su casa y no tengan ningún otro beneficio del Estado, ya sea a través del IAPV o el Procrear.Los préstamos son financiados a 25 años y las cuotas se actualizarán de acuerdo a los incrementos salariales de los trabajadores.En este sentido, Bordet indicó: "Nuestros créditos no están atados a tasas usurarias", haciendo alusión a los créditos UVA del Gobierno Nacional.Desde el IAPV informaron que se encuentran trabajando en una nueva línea que cubra el 100% del financiamiento con fondos propios provinciales, para poder hacer refacciones de viviendas de interés social, cuyos propietarios tengan un sueldo de entre dos y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles."Con esto estamos dando respuesta a una demanda que teníamos de un segmento de la población que necesitaba mejorar su calidad de vida en cuanto al hábitat que ocupa con su núcleo familiar", subrayó Bordet.Al respecto,Bordet detalló que los créditos serán a 25 años y las cuotas se actualizarán de acuerdo al aumento salarial que otorgue la provincia. "Esto es importante porque los créditos no están atados a tasas usurarias", y como ejemplo, señaló: "Para tomar un promedio de lo que se aumenta en la administración pública, por ejemplo, este año la pauta salarial está alrededor del 19 por ciento lo que acordamos con docentes, entonces será ese porcentaje el aumento de la cuota, para que no sea un interés que después no se pueda pagar".