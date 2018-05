Urtubey se reunió con Macri y dijo que cree en "un gran acuerdo nacional"

"Creemos en un gran acuerdo nacional que, a mi juicio, debe generar las condiciones para que la Argentina sea realmente competitiva, pero estamos viendo que la variable de ajuste no sea la obra publica", dijo Urtubey a la prensa a la salida de la reunión con Macri.



"No puede haber un ajuste en la infraestructura que genera competitividad de los sectores productivos. Sin duda hay que reducir el déficit fiscal, pero también hay que crecer en materia de competitividad logística, transporte, comunicación y energía", afirmó.





Sobre este punto agregó que "la Argentina no puede seguir manteniendo déficit", pero apuntó: "Necesitamos un Estado que invierta en obras de ruta, de trenes y de infraestructura".



"Sólo con política monetaria no se solucionan los problemas de competitividad", opinó.



En su rol de opositor dijo que hay cosas en las cuales no coincide con el Gobierno. "Pero hay hablar y generar instancias para ponernos de acuerdo en algo porque la crisis de la Argentina así lo exige", enfatizó. Proyecto

Por otra parte contó que durante el encuentro con el Presidente se habló sobre el proyecto opositor de retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos, a lo que apuntó que llevó una propuesta distinta a la media sanción de Diputados.



"Nosotros planteamos una alternativa de bajar el IVA a la mitad para poder bajar las tarifas y transferir el manejo de Edenor y de Edesur a la provincia y Ciudad de Buenos Aires", dijo.



Sobre el paso del control de las empresas de luz a la órbita de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires manifestó que "así como cada provincia tiene la distribución de tarifas bajo su responsabilidad, creemos que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tienen que hacer lo m