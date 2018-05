El sector de cocina del Hospital San Roque realiza asambleas

Francisco Garcilazo, desde el gremio, aseveró a Elonce TV que en el lugar "vienen sucediendo problemáticas de vieja data, por lo que comenzamos a realizar asambleas y retenciones de servicio". No obstante, dijo, continúan "garantizando el servicio".



"Estamos discutiendo las necesidades del hospital: hay falta de francos debidos, carencia de personal, sector de trabajadores a los que no se les ha renovado los contratos y continúan viniendo a trabajar. A seis meses de la asunción del actual director, no ha habido respuestas. Los trabajadores empezarán con medidas en el sector de cocina, luego en mucamos, y después en pasillo. No se solucionan los problemas y los trabajadores, todos los días, cumplen con su labor, a pesar de todo", indicó el dirigente gremial.



Por su parte, la delegada Alejandra Barreto, manifestó a Elonce TV que "si bien se respetan las dietas de los chicos que están internados, se prepara un menú único para las mamás internadas, médicos, y demás, por lo que nos están faltando es mano de obra".



"Tenemos 2500 francos adeudados de hace tres años. Nos pusieron más gente y esa gente fue generando más francos, por lo que ahora el problema es doble", aseveró.



Dijo que en cocina, la cantidad de personal "es relativo" ya que por ejemplo, ahora "figuran 15 cocineros, pero a algunos se les está dando franco, hay muchos suplentes comunes y ocho tareas livianas. En estos momentos no tenemos gente, es por eso que nos recargamos y estamos trabajando con un franco por semana".



En referencia a la parte de lactario, "donde se hizo doble turno: parte de las cocineras se repartió para trabajar ene l turno de la tarde. Los fines de semana hay un solo o dos personal por guardia, preparando 300 biberones por turno". Elonce.com.