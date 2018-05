Aseguran que "muchos" cuarteles de bomberos analizan cerrar

Foto: Archivo

"Los camiones de bomberos tienen que estar con el tanque lleno", advirtió Pedro Bisogni, recientemente reelecto presidente de la "Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios". Fue una de las frases que usó para reflejar las limitaciones que atraviesan. Y dio cifras. Por ejemplo, el cuartel de Concepción del Uruguay gastó 250.000 pesos en combustible en cinco meses.



"Se ha pasado un verano para el olvido -agregó Bisogni-, porque primero tuvimos una de las sequías más grandes de los últimos 50 años y sobre eso, pasamos a tener importantes lluvias, que han requerido el apoyo y la intervención de los bomberos, por anegamientos e inundaciones en zonas bajas de las ciudades", rememoró a La Calle.



En esa línea, Bisogni reclamó: "Estamos esperando de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos que se nos pague el último trimestre del año pasado. De la misma manera, hemos planteado al director de Defensa Civil de la provincia, Lautaro López, que nos ayude con las gestiones por el pago de combustibles, que es un aporte de 1.800 litros de nafta súper por cuartel por año que recibimos del Estado provincial". "En el caso de Concepción del Uruguay, llevamos gastados en los últimos cinco meses, $ 250.000 en ese concepto, por lo que el aporte provincial no sería más del 5% de lo que gastamos en el año.



Así es difícil afrontar las situaciones, porque no podemos estar viviendo como lo hacen muchas personas, con 10 litros en su auto. Los camiones de bomberos tienen que estar con el tanque lleno. No podemos quedarnos en el camino sin gasoil. El esfuerzo que realizamos es tremendo", detalló en un programa de Canal 6 ERTV.



En ese marco, confirmó que "muchos cuarteles tienen ganas de cerrar, pero siguen esperanzados a que lleguen los aportes". "Las comunidades de más habitantes colaboran con rifas y demás, pero en los pueblos chicos es más complicado, muchas veces no tienen a quién venderle un bono contribución o no es tanta la cantidad de asociados.



Estamos llegando a casi 50 cuarteles ya en Entre Ríos y la verdad, no sé qué pasaría si la sociedad civil no se hubiese cargado al hombro esta actividad, que funciona gracias a esos aportes de la gente", remarcó Bisogni. Sobre las obras sociales y jubilaciones "Por el tema de la obra social, hemos tenido reuniones donde nos han planteado los números de costos que representaría para cada bombero. Nuestra solicitud era por 300 voluntarios que no poseen ningún tipo de cobertura, el resto, tiene su trabajo y obra social. Hasta ahora, la decisión es que lo aprobarían, pero como dice el dicho, queremos ver el sol antes que amanezca".