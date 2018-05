UPCN realizará retención de servicio en el Registro Civil el próximo lunes

Durante una asamblea en la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Personas se definió una retención de servicio para el próximo lunes de 11 a 13hs. Distintos reclamos motivan la medida, entre ellos, el pago adeudado a contratados de obra desde enero.

En el marco de la regularización que se está llevando a cabo en el Gobierno Provincial, los dirigentes de UPCN reclaman que, las vacantes que no se utilicen en este pase a planta, queden dentro del organismo.



"La experiencia nos indica que principalmente en lugares considerados servicios críticos, como lo es el Registro Civil, no deben llevarse las vacantes para otros lugares. Dadas las características, este tipo de organismos necesita un funcionamiento lo más ordenado posible ya que presta un servicio indispensable a la comunidad. Tuvimos que pelear en otra oportunidad por una Ley de creación de cargos porque las vacantes fueron asignadas a otra áreas, ahora sería injusto que se pierdan", definió Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN en un comunicado enviado a este medio



Otro de los temas conversados durante la asamblea, fueron relacionados a la negociación salarial. Más de 30 trabajadores con contratos de obra no cobran desde enero. Esta situación fue planteada en la mesa paritaria y el Gobierno aún no ha dado una respuesta contundente. Cabe destacar la urgencia del tema, de la cual el Gobierno no puede desentenderse. "Estos compañeros no sólo están precarizados por su modalidad de contratación, sino que además no cobran desde enero. Esta situación es inaceptable, es un avasallamiento a los derechos de los trabajadores que padecen una situación de urgencia extrema, donde nos llaman desesperados porque no pueden comprar ni los remedios", declaró Domínguez. Además, en el organismo se adeudan las horas extras trabajadas durante las Elecciones 2017.



Por último, los trabajadores están a la espera de una nueva convocatoria a la mesa paritaria por la negociación salarial, así como una nueva reunión para la elaboración del Instructivo de Recategorizaciones 2017. El lunes analizarán la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se concretan las reuniones con avances ni se pagan los contratos de obra y horas extras adeudadas.