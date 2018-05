Gainza: "Cambiemos es un frente que está más fuerte que nunca"

El vicepresidente primero del Concejo Deliberante de Paraná y Presidente del PRO, Emmanuel Gainza, relativizó las expresiones que señalaban que la relación entre la Unión Cívica Radical (UCR), Sergio Varisco y el PRO, que confluyen en Cambiemos, está resentida por las situaciones particulares de algunos de los integrantes de estas fuerzas.



"Cambiemos es un frente que está más allá de las circunstancias personales que puedan atravesar sus dirigentes", aseguró el edil en alusión a los dichos de la presidenta del cuerpo, Josefina Etienot y sus dichos respecto de la actitud que debería tomar el intendente Sergio Varisco luego del episodio juncial en el que se vio inmerso. "Las dos fuerzas siguen acordando objetivos por el día a día de los vecinos y el mediano y largo plazo del país", resaltó.



Para Gainza, "la continuidad del espacio no depende de ningún episodio particular y más aún cuando esos hechos no surgen de la vida partidaria. Pensarlo en esos términos es concebir la política desde lo individual y el frente es un acuerdo que supera esa mirada oportunista y de la vieja política".



Finalmente, el dirigente subrayó que la fusión entre el radicalismo y el PRO "está más fuerte que nunca y tiene objetivos de fondo que trascienden algunos acontecimientos que serán esclarecidos en el tiempo que la Justicia necesite. Somos los más interesados en que haya luz sobre el tema. Cualquier otra expresión sobre el frente es una expresión de deseo y una especulación sin ningún viso de realidad", completó Gainza.