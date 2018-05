Frigerio convocó a confeccionar un "presupuesto equilibrado"

El ministro del Interior, Rogeio Frigerio, afirmó que "Argentina pasó una crisis cambiaria, con mucha preocupación y angustia" y confió en que a partir de un "diálogo nacional" pueda confeccionarse un "presupuesto equilibrado".



"Uno de los capítulos en este llamado al diálogo nacional es tener un presupuesto equilibrado", afirmó Frigerio, quien aseguró que se registró "prudencia y apoyo" por parte de los gobernadores y de dirigentes de la oposición.



Si bien reconoció que "es lógico que los gobernadores quieran ver como terminas las negociaciones con el FMI", el titular de la cartera política explicó: "sentí de parte de los gobernadores y la oposición mucha prudencia y apoyo a las decisiones del presidente" Mauricio Macri.



En declaraciones a FM Milenium, explicó que el Gobierno va a "tomar las decisiones" pero que buscará que "estas sean debatidas y tengan el apoyo de distintos sectores".



"La Argentina pasó una crisis cambiaria, con mucha preocupación y angustia", reconoció Frigerio, quien destacó que en la actualidad "las provincias están en camino de la consolidación fiscal".



Sobre el proyecto de ley que apunta a moderar aumentos de tarifas, confió en que no será aprobado por el Senado.



"Vamos a seguir dialogando con todos para no convertir en ley el proyecto aprobado en Diputados", dijo Frigerio, al tiempo que puntualizó: "es una ley unitaria, pienso que el Senado no la va a terminar aprobando".



En tanto, al ser consultado sobre la reorganización del Gabinete nacional, indicó que "(Mario) Quintana y (Gustavo) Lopetegui son las espadas del jefe de gabinete (Marcos Peña) para la ejecución de políticas publicas".



"El rol de coordinación no creo que se modifique", indicó, al ser consultado sobre la designación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para coordinar todas las carteras económicas.