Más de 50 oficiales de Policía cursan la Licenciatura en Seguridad Pública

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió este viernes el acto formal de inicio académico universitario de la licenciatura en Seguridad Pública, donde 52 oficiales ya recibidos de la Escuela de Policía, cursarán la especialización



Acompañaron la ceremonia el jefe de Policía, Gustavo Maslein; el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; el director de Institutos Policiales, Sergio Rebolloso; el vicerrector de la Uader, Juan Bozzolo; los diputados Marcelo Bisogni y Silvio Valenzuela; el senador Marcelo Bisogni; y el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané; entre otras autoridades provinciales, municipales, policiales y judiciales.



El acto se llevó a cabo en el edificio del exhospital Urquiza, ahora reacondicionado para que los oficiales que cursan el cuarto año de la licenciatura en Seguridad Pública, tengan un título de grado con validez nacional, otorgado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Se realizó además la presentación el Programa Curricular para Agentes de Policía, aprobado recientemente por el Consejo General de Educación (CGE) que le otorga reconocimiento como carrera técnica.



Al hacer uso de la palabra, la ministra Romero destacó: "Celebramos este proceso virtuoso. A lo mejor el Estado demoramos a veces con cosas, pero es bueno cuando se logra realizar, una obra que está en proceso, pero que ya permite tener en marcha el cursado de la licenciatura en la ciudad de Concepción del Uruguay, para concretar la especialización, una característica de nuestra policía que es ponderada en todo el país".



"Atesoremos esta formación tan importante. Estamos en desafíos nuevos para la Justicia como lo es combatir un delito muy difícil por su dinámica y extensión que es el narcotráfico. La provincia ha emprendido la lucha contra el narcomenudeo y estas instituciones de formación son basales para cualquier acción del Estado, porque cada vez tenemos que incorporar más formación", redondeó la ministra.



Por su parte, el intendente Lauritto, señaló: "Oficialmente hoy queda expresado algo que costó mucho esfuerzo, tiene que ver con la posibilidad de que los oficiales de policía que están próximos a recibirse terminen su Licenciatura en Seguridad Pública, permitiendo que se incorporen al ejercicio de la seguridad ciudadana en Concepción del Uruguay, para nosotros no es un detalle menor y lo agradecemos muy sinceramente".



Finalmente, el director de Institutos Policiales, Sergio Rebolloso, sostuvo: "La Policía de Entre Ríos siempre ha tomado real dimensión de la importancia de capacitar a su personal. Nos hemos esforzado por evolucionar y responder a las nuevas exigencias de la sociedad. Hoy se impone una transformación significativa hacia una profesionalización humanística que inculca el respeto por los derechos de los ciudadanos. Estos elementos surgen como eje de la capacitación continua del personal policial. Nos hemos mantenido a la vanguardia de los planes de estudio comparativamente de las fuerzas de seguridad del país".



"La licenciatura en Seguridad Pública es un pilar importante en la educación de nuestro personal. Es el acceso a un título universitario pero no agota el proceso de formación y capacitacion continua que se desarrolla desde la Dirección de Institutos Policiales al personal de todas las jerarquías", amplió.



"Esta sede es histórica, se da también en el epicentro de una jornada de capacitación del personal en condiciones del ascenso porque durante este año transitan por estas aulas una cantidad cercana a los mil suboficiales con el objetivo de continuar avanzando en su formación. Además, en un futuro no muy lejano, proyectamos ampliar la oferta en otras carreras afines a nuestra fuerza mediante el convenio con otras universidades cumpliendo el existente con la Universidad Autónoma de Entre Ríos", concluyó. Consejo de Seguridad Luego de la puesta en marcha de la carrera universitaria, la ministra de Gobierno y Justicia, junto al jefe de Policía y demás autoridades se trasladaron a la sede del Concejo Deliberante local donde el intendente José Lauritto presidió un encuentro del Consejo de Seguridad, compuesto por las fuerzas de seguridad federales, policía, concejales, representantes de instituciones, jueces federales y provinciales, fiscales, entidades intermedias y universidades.



En la reunión, se evaluaron acciones en conjunto para mejorar la seguridad y se trató la implementación de la nueva ley de Narcomenudeo.



En la oportunidad, se anunció la licitación de 50 cámaras de seguridad en un esfuerzo compartido entre provincia y Municipio que van a reforzar el sistema de puntos de vigilancia de la ciudad.