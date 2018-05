Diputados analiza crear Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario

Se reunirán los integrantes de la Comisión de legislación General de la Cámara de Diputados para analizar una serie de proyectos. Será este martes a las 9.30.



Una de las iniciativas que se someterá a debate es un proyecto que establece la creación, en el ámbito del área de Producción de la Provincia, de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario.



Será presidida por el titular de la Secretaría de Producción y estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, otro de Planeamiento, uno de la Cámara de Diputados y de las cuatro entidades rurales: Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).



La Comisión podrá incorporar transitoriamente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, a representantes de instituciones públicas o privadas, la banca oficial y/o privada o colegios de profesionales, con voz pero sin voto.



Una de las funciones de tal comisión será "proponer al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de Emergencia Agropecuaria, o Zona de Desastre, en áreas territoriales determinadas a nivel de distrito, cuando factores de origen climático, biológico o físico, que no fueren previsibles, o siéndolo, fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinarios, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región, dificultando gravemente la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales o el pago de contribuciones", se indica en el proyecto que es impulsado por el diputado del PRO Esteban Vitor.



La iniciativa surge a partir de dos situaciones claramente relacionadas con los resultados de la producción agropecuaria en la Provincia de Entre Ríos.



"La primera tiene que ver con una mayor frecuencia e intensidad en los factores climáticos, meteorológicos, biológicos y físicos de los últimos años en la Argentina en general pero en



Entre Ríos en particular que han provocados una afectación directa sobre la producción agrícola y ganadera, sobre los actores que proveen bienes y servicios para la efectiva realización del proceso productivo y sobre los eslabones de la industria productora de alimentos que dependen de un adecuado abastecimiento de las materias primas para el desarrollo de los procesos industriales; pero también se produce un impacto indirecto sobre todo el entorno comercial y social alrededor de la zona afectada", se indica en el proyecto.



"La segunda situación es el resultado propio de los actos administrativos y de la burocracia de cualquier Estado, tiempos de respuesta demasiado largos a situaciones que revisten el carácter de urgente y que han producido en muchos casos la decisión por parte de quienes han sido seriamente afectados en su producción o su capacidad productiva de su deserción al uso de una herramienta que fue pensada para restablecer lo más rápidamente posible los niveles en los flujos comerciales de una zona declarada en emergencia agropecuaria", se señala en el proyecto, al que tuvo acceso esta Agencia. Otros proyectos La Comisión de Legislación General también abordará un proyecto que dispone la creación del Fondo de Garantía Citríco (Fogaci), que apunta a la "modernización productiva del sector citrícola de Entre Ríos".



El Fogaci tiene entre sus objetivos "garantizar operaciones de crédito mediante avales a personas físicas y/o jurídicas constituidas en Argentina que se dediquen a la explotación citrícola en la provincia de Entre Ríos, y cuya actividad económica esté considerada Pequeña y Mediana Empresa en los términos de la ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa".



"Para poder acceder a las garantías del Fogaci, la explotación citrícola del beneficiario no deberá superar las 50 hectáreas", se indica en el proyecto que fue presentado por el diputado Joaquín La Madrid.



También se abordará en la reunión de comisión una iniciativa que establece la creación, dentro de la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad, del "Programa de capacitación permanente de operarios de maquinaria vial".



Y además se analizará una propuesta que tiene como fin "la protección, el desarrollo, la promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en el territorio provincial".