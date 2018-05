Alternativa Radical bregó por una "profunda" reforma electoral

Alternativa Radical realizó su reunión provincial en Sauce de Luna, donde los dirigentes fueron recibidos por el intendente Oscar Aliano. Entre los temas que se abordaron estuvieron, la situación nacional, la renovación de autoridades del partido, las fechas de elecciones en la provincia, la posible reforma electoral que impulsa el gobierno provincial y la construcción política de Alternativa Radical en marco de las elecciones de 2019.Respecto de la reforma electoral, los asistentes coincidieron en que no se puede vivir discutiendo la agenda del adversario. Según se indicó en un comunicado, "está claro que no hay reforma electoral profunda, sino la necesidad del gobernador de buscar su reelección desprendiéndose de los dirigentes peronistas que no le interesan, eso se llama en la provincia, boleta única"."El radicalismo, se sostuvo en esa reunión, deberá insistir en una reforma mucho más profunda y que comience a tener vigencia a partir del próximo gobierno en la provincia", se indicó."Así como el peronismo, y es lógico, busca la reelección de cualquier forma, el Radicalismo y Cambiemos debe tener su estrategia, y ésta debe ser discutir en profundidad una reforma política, no a medida del gobierno, sino a medida de los nuevos sistemas electorales que necesita el país, y debe entrar a regir a partir del próximo gobierno, de lo contrario estaría viciada de oportunismo que favorecería a quien hoy está en el poder", indica el texto que difundió Alternativa Radical.Y continúa: "Analizada las múltiples situaciones partidarias en la provincia, se coincidió en la necesidad de suspender todo internismo que deteriore las posibilidades políticas de ser gobierno, y concitar una propuesta a gobernador que tenga detrás de si a hombres y mujeres que consientan la mayor atención de los radicales y de todos los que integran Cambiemos"."No nos sirven candidatos de determinados sectores internos, nos sirven candidatos que sumen detrás de si la mayor voluntad posible de Cambiemos y que profundicen con el pueblo de la provincia la recuperación de vastos sectores que han sido excluidos en todos estos años de gobierno justicialista.La mediocridad del actual gobierno provincial debería ser superada con facilidad si el Radicalismo y Cambiemos desgastan sus fuerzas en pensar otra provincia que la que hoy está siendo gobernada por Bordet", finaliza el comunicado.