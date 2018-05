Para Pablo Moyano, los allanamientos en Camioneros fueron "un show mediático"

Dijo que "el Gobierno lo hace porque no puede ponerle techo a las paritarias ni avanzar sobre el convenio de camioneros y la reforma laboral"."Solo se llevaron 5 fotocopias que las podrían haber solicitado telefónicamente o a una entidad bancaria", agregó."Hace 6 meses que hay un ataque constante a los Moyano, pareciera que es lo único que pasa en el país, pero hay un fracaso total del modelo económico hay despidos hay suspensiones, la inflación está descontrolada y van a pedir ayuda financiera al FMI con todo lo que eso implica, tratan de taparlo con estas cosas", sostuvo en declaraciones a FM La Patriada.Por otro lado, se refirió a la posibilidad de formar una dupla con Sergio Palazzo para competir por la conducción de la CGT: "Con Palazzo queremos defender a los trabajadores coincidimos en tener una CGT firme ni arrastrada ni callada, veremos si se da la fórmula".Moyano también afirmó que "si el presidente decide vetar la Ley para frenar el tarifazo va a haber una reacción" y anticipo que "junto a las dos CTA , regionales de la CGT, los movimientos sociales y la Corriente Federal vamos a convocar a una marcha multitudinaria el 25 de mayo para decirle no al FMI, no a los tarifazos, no a la inflación".