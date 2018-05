Stolbizer le mandó una carta a Macri con una propuesta sobre tarifas

"Sin perjuicio de las tensiones que se han vivido en los últimos días en relación a la situación financiera interna y externa, el problema de la inflación sigue teniendo un lugar de centralidad en la agenda de la Argentina", sostuvo la ex legisladora, que también resaltó que esta cuestión "debe encontrarnos preocupados y ocupados en la búsqueda del mejor camino". "La batalla por sacar adelante al país la debemos dar entre todos, porque yo tampoco quiero volver atrás. La polarización sirvió para ganar elecciones; difícilmente sirva para diseñar políticas públicas sustentables", resaltó.



En la misiva, Stolbizer señaló que "cada día más, la persistencia de los indicadores que se van conociendo nos pone ante a la urgencia de brindar respuesta frente al impacto que esa situación tiene en el bolsillo y en el trabajo, sobre todo en relación a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la mayor parte del empleo en nuestro país. La cuestión tarifaria debe encontrarnos preocupados y ocupados en la búsqueda del mejor camino, con mejores resultados y menores costos".



En este sentido, Stolbizer consideró que "hay que salir de las falsas antinomias que solo nos ponen en clave del pasado, no se ocupan de las urgencias del presente y nos alejan aún más de la discusión sobre el futuro. Hay que trabajar en propuestas e ideas que nos permitan alcanzar acuerdos para abordar eficaz y humanamente la coyuntura y construir previsibilidad y confianza".



La propuesta consiste en tomar en consideración las tarifas residenciales y los costos de distribución y transporte, con independencia del costo del producto (gas o luz), que es el componente variable según cada hogar. Aún en los picos de consumo, el costo de distribución se mantiene estable en todos los casos. Las tarifas finales residenciales de ambos servicios podrían descomponerse en tres conceptos: cargo fijo por factura, cargo por capacidad, cargo por consumo.

En lo que respecta a este último, este cargo remuneraría básicamente el costo del gas natural o energía eléctrica que consume el usuario (consumo, pérdidas, gas, combustibles, etc). "Para cada usuario se estimaría su consumo anual y el mismo se prorratearía en cada factura. Anualmente se compararía el consumo pagado con el consumo real y se ajustaría para el período siguiente. Esa cuenta corriente podría ajustarse para mantenerla constante en términos reales para reflejar eventuales variaciones de precios", explicó la exdiputada.



Y agregó: "Dado que las facturas serían estables, los usuarios podrían programar mejor sus gastos. Por el lado de las licenciatarias de estos servicios públicos cobrarían sus costos fijos de manera estable durante todo el año. Los gastos que son variables los prorratearían en todo el año. De esta manera no sería necesario que las facturas se deban pagar en cuotas pues en sí mismas las facturas no tendrían variaciones entre un período de bajo consumo y un período de alto consumo".



"Es necesario salir de la trampa en que ha caído el gobierno por sus errores y también le ha puesto a una oposición que tiene sus propias limitaciones. Hay que evitar que la confrontación política no pueda saldar con equilibrio y racionalidad una situación que requiere esa solución. Por eso hacemos una propuesta innovadora y más justa. El gobierno debe entrar en razones para tomar lo que se le está proponiendo y destrabar una situación de crisis que los afecta a ellos políticamente pero perjudica a la Nación y a los argentinos", concluyó.