Industriales entrerrianos ratificaron compromiso de no despedir trabajadores

Así lo hizo saber durante el recambio de autoridades de la organización fabril provincial.



El empresario crespense, además, dio "un tirón de orejas a sus pares" pidiéndoles que, ante el escenario actual, "dejen de pensar en irse de vacaciones cada 15 días al exterior", indica APF.



Motta, en su informe ante el cuerpo directivo de la entidad reunido esta mañana, confirmó que tras el encuentro que un grupo de empresarios mantuvo con el presidente Mauricio Macri en Olivos, hubo una segunda reunión entre industriales y miembros de primera línea del gobierno nacional, en Casa Rosada, en el que analizaron específicamente la situación de las pymes. El encuentro se concretó el miércoles 16.



El último tema sobre la mesa, que Motta definió como "la frutilla del postre", fue un compromiso de los empresarios entrerrianos "que ya lo había hecho la Uier con el Gobernador Gustavo Bordet": que en Entre Ríos "mientras dure este proceso, durante 90 ó 120 días, los industriales teníamos el compromiso de intentar no despedir gente".



Además de los empresarios, en el salón del 8vo piso de un hotel de la costanera paranaense donde la Uier renovó sus autoridades, estaban el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, y el secretario de Producción, Álvaro Gabas.



A la reunión en Casa Rosada a la que hizo mención Motta, asistieron en representación de la UIA su presidente Miguel Acevedo; el vocal Pedro Reyna (presidente de la Federación Maderera); Martín Rappalini, titular de la Unión Industrial bonaerense y titula del departamento Pymi de la entidad fabril; Silvio Zurzuolo, titular de Adiba (asociación de industriales de Buenos Aires) y vocal de la UIA y el empresario crespense.



El encuentro "comenzó y terminó de manera cordial, en el medio hubo turbulencias", narró el ex presidente de la Uier a sus pares.



Luego relató que, al hacer uso de la palabra, expresó que el principal problema de los pequeños y medianos industriales entrerrianos es el financiamiento. Y comentó las consultas que realizó ese mismo día en el Banco Nación: para una pyme con buena calificación, entre el 37 y el 38% de interés anual; para otra de regular funcionamiento, el costo del dinero trepa al 43/45% "y si no que cada uno se arregle como pueda", afirmó Motta. Según acotó, estos números provocaron una airada reacción del ministro de la Producción, Francisco Cabrera. "Esta es la mejor tasa, no hablemos de otros bancos", le respondió el empresario entrerriano.



"Necesitamos de forma urgente que se restablezcan las líneas de crédito productivas, porque si no es imposible seguir haciendo inversiones", reclamó.



Además, sobre la mesa de conversación con las autoridades nacionales estuvo el tema del componente impositivo de los servicios de luz y gas, con el compromiso oficial de hablar con los gobernadores de provincias. También la carga tributaria fue motivo de queja de los empresarios.



"Estamos viviendo un momento muy difícil en el país. Entonces, bajo ningún aspecto quienes formamos parte de la UIA o de la Uier, pretendemos que se destruya el esfuerzo de tantos años. Necesitamos que este país tenga un horizonte claro", definió Motta al abrir su intervención.



La crisis generada por la corrida financiera "creo que es un evento transitorio y que los argentinos seremos capaces de superarlo. Tenemos que estar templados y con tranquilidad para acompañar a nuestros gobiernos nacional y provincial para que encuentren el mejor cauce para que el agua siga fluyendo de la mejor manera", consignó.



El empresario también pidió a sus pares que pongan las barbas en remojo. "Hacia adentro, y perdonen que diga algo que siento, tenemos que dejar de pensar en irnos de vacaciones cada 15 días al exterior. Es muy común que nos juntemos y preguntarnos dónde estuvimos el mes pasado y dónde iremos el próximo. Esta costumbre me hizo acordar al 'deme dos' de hace cuarenta años atrás", se quejó, haciendo alusión a la época denomina "plata dulce".