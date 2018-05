La votación sobre el aborto legal en la Cámara de Diputados será el 13 de junio

Un día antes del inicio del Mundial 2018 en Rusia, el Congreso vivirá uno de los debates más trascendentes desde el regreso a la democracia: el 13 de junio, la Cámara de Diputados votará el proyecto para despenalizar el aborto, que una semana antes será dictaminado en comisiones, con una tendencia "levemente favorable al rechazo", indica Parlamentario.com.



La fecha de la sesión fue confirmada por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), quien este jueves encabezó la onceava jornada de exposiciones junto con las comisiones de Legislación Penal, Salud, y Familia y Mujer.



"El cronograma que nos fijamos es dictaminar la primera semana de junio e ir al recinto la semana que viene. Iríamos con una sesión especial, lo cual trasciende el ámbito de las comisiones, ya que depende de un acuerdo parlamentario entre los bloques. Pero esa es nuestra idea", ratificó el macrista.



Además, puntualizó que la sesión será para tratar únicamente el proyecto sobre aborto y sugirió que, si la lista de oradores es muy abultada, el debate podría dividirse entre el miércoles 13 y el jueves 14, aunque -recalcó- todo dependerá del acuerdo al que lleguen los bloques.



El dictamen sobre la iniciativa se firmaría entonces la semana anterior, y allí se verá plasmada una primera tendencia sobre el nivel de adhesiones que cosecha el proyecto para despenalizar el aborto, más allá de algunos sondeos que circulan desde hace varias semanas.



Por caso, Unidad Provida ?una red de más de un centenar de organizaciones que rechazan la iniciativa- calcula 101 votos a favor del aborto legal, 126 "a favor de las dos vidas", y 26 que permanecen dubitativos o que todavía no se pronunciaron.



En la vereda de enfrente, el colectivo Economía Feminista también vislumbra más rechazos que apoyos, aunque con una diferencia menor: 112 diputados en contra, 106 a favor y 37 que se mantienen indecisos o decidieron no adelantar su decisión.



Mientras transcurren las exposiciones en el Anexo C de la Cámara de Diputados, los legisladores avanzan en las negociaciones en torno a la letra chica del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que podría sufrir cambios para conseguir más respaldo.



Como consignó este medio, hay dos aspectos que son "innegociables" para quienes promueven el proyecto: la autorización para requerir un aborto a simple demanda hasta las 14 semanas de gestación, y la incorporación de esta práctica al sistema de salud pública.



Luego, hay una serie de puntos que se están conversando, como la autorización a las adolescentes desde los 13 años para abortar sin consentimiento por parte de sus progenitores o de un representante legal, lo cual despierta dudas.



En el artículo 26 del Código Civil y Comercial, "se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física"; si la práctica es invasiva, sí se requiere asistencia.



Otro de los temas en discusión es el derecho a la objeción de conciencia -no contemplado en el proyecto en debate- en el cual pueden ampararse los médicos para no realizar un aborto por motivos religiosos.



Lo que evalúan en ese sentido las firmantes del proyecto es proponer la implementación de un "registro de objetores" donde podrían inscribirse los médicos que no deseen realizar abortos, de modo que la institución de salud garantice que otro profesional realice la práctica.



Cabe recordar que, según el proyecto, el aborto sería legal hasta la semana 14 de gestación, y en cualquier momento del embarazo si éste es producto de una violación; si está en riesgo "la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer"; o si se registran "malformaciones fetales graves".



Para la última semana de ponencias, Lipovetzky confirmó la presencia del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para dar precisiones sobre las políticas públicas del Gobierno en el área -el funcionario sostuvo en una entrevista periodística que "en los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente"-. Actividades, a favor y en contra En tanto, la Campaña por el Aborto Legal programó una serie de actividades hasta el día de la votación en el recinto, que incluyen una conferencia de prensa el martes 22 y un "pañuelazo federal" en ocasión del Día internacional de Acción por la Salud Sexual de las Mujeres, el lunes 28.



Al día siguiente, la Campaña entregará a los diputados todas las cartas firmadas por representantes de distintos sectores -como actrices, escritoras y periodistas- a favor del proyecto, y el jueves 31, último día de exposiciones, habrá una movilización y un festival en las afueras del Congreso.



Finalmente, para el día de la votación en el recinto, se prepara una vigilia y un acampe en los alrededores del Parlamento, donde seguramente se montará un amplio operativo de seguridad, que incluiría cortes de calles.



Por su parte, la organización Marcha por la Vida -que esta semana lanzó los pañuelos celestes como contrapartida a los verdes- marchará este domingo a las 15 desde Plaza de Mayo al Congreso, con réplicas en distintos puntos del país.



Alejandro Geyer, coordinador de la agrupación, pronosticó que la movilización será "mucho mayor" que la primera, el 25 de marzo pasado. "El pueblo quiere expresar en la calle cuál es su voluntad. Los argentinos piden a los legisladores que defiendan las dos vidas", aseguró.