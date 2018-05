Bordet: "Nuestra gestión no despedirá a ningún trabajador"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Los ajustes se realizaron sobre gastos políticos





"Entendemos que hay ajustes que no pueden hacerse más, ni tarifarios ni sobre los salarios de los trabajadores y jubilados, pero sí hay que achicar el gasto político. En Entre Ríos ya lo hicimos, teníamos 11 ministerios y hoy tenemos 5, eliminamos 60 dependencias entre secretarías, subsecretarías y direcciones. Esto es necesario para tener menos gasto público y lograr tener equilibrio fiscal", dijo el mandatario durante su visita a Colón donde visitó una escuela de educación integral, entregó una ambulancia en el hospital local y recorrió la obra de ampliación de la planta potabilizadora.



"En lo que coincidimos todos, gobierno nacional, provincias y municipios, es que hay que tener equilibrio fiscal, si no lo logramos es muy difícil gestionar porque vivimos de lo prestado", precisó el mandatario antes de dar cuenta que más allá de los posicionamientos políticos diferentes entre la Nación y la provincia "ante estos momentos difíciles garantizaremos la gobernabilidad como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la gestión".



Este viernes durante la visita a Colón donde, junto al intendente Mariano Rebord, Bordet recorrió la escuela Privada de Educación Integral Nº 25 Adcadis, entregó aportes a distintas instituciones por un total de 1,8 millones de pesos, y una ambulancia para el hospital San Benjamín.



Durante el acto de entrega aportes que se realizó en Adacdis, el mandatario agradeció la presencia a diversos intendentes y legisladores, además de la autoridades, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa "porque estas obras se hacen con amor. No hay otra forma de hacer algo tan maravilloso como esto".



Sostuvo que Colón "se caracteriza por tener políticas de inclusión para personas con discapacidad. No es habitual que se de en otros lugares de la provincia. Esta es una institución a la que por primera vez vengo, pero tengo que decir que, cada vez que vengo a Colón, encontré a los chicos que integran la institución en distintos actos y eventos, lo que habla de esta gran integración".



"Nosotros tenemos un profundo compromiso para que las políticas de inclusión sean una realidad en nuestra provincia. No puede haber ciudadanos que tengan diferencia. Somos todos iguales. Tenemos que garantizar que todas las personas puedan ser incluidas", remarcó.



"Venimos trabajando en conjunto con el intendente, con legisladores y con los que integran la sociedad civil, las instituciones, los clubes y entidades de bien público porque entendemos que las comunidades se realizan si entre todos articulamos políticas públicas, así cada uno de nosotros logra sus cometidos", sostuvo.



Valoró luego el trabajo de las instituciones que recibieron aportes: "Entregar un aporte no es solamente un acto protocolar sino que detrás de éste hay personas que todos los días reciben un beneficio. No hay gratificación más grande que alguien que tenga responsabilidad de gobierno después vea el fruto de ese trabajo en conjunto", expresó Bordet, antes de transmitir su agradecimiento a todos los representantes de las instituciones que recibieron sus aportes.



Respecto a la ambulancia, dijo que corresponde a una larga demanda y que el gobierno adquirió 20 unidades, porque "entendemos que es una necesidad y compramos ambulancias de calidad, de mediana y alta complejidad para hospitales de referencia, como es el caso del San Benjamín. También tenemos en proceso de licitación para la compra de otras 20 que son de traslado. Estas están dotadas de lo mismo que tiene SAME en Capital Federal y posibilitan realizar la atención en el mismo lugar y esto era una asignatura pendiente en la provincia".



Bordet ratificó "un compromiso mutuo de trabajo no sólo en lo declamativo sino también lograr tener los recursos presupuestarios suficientes y necesarios para poder desarrollar objetivos tan nobles como tiene esta institución y otras más. Si entre todos y cada uno de nosotros ponemos la mejor cuota parte que nos corresponde, sin dudas tendremos una comunidad plena y desarrollada".



Por su parte, el intendente Rebord agradeció la presencia del mandatario: "Siempre digo que es un gobernador presente", manifestó y señaló que "la colaboración de la provincia con estas instituciones como Arcadis es importantísimo para esta ciudad y para la gente, porque cumple una función muy relevante".



"Estoy feliz de que esté acá y agradezco también la ambulancia para el hospital, sabemos la importancia de la salud pública y fundamentalmente en Colón, que tenemos el hospital cabecera del departamento", finalizó.



Entregas y aportes



Durante el acto, que se llevó a cabo en Adcadis, se hizo entrega de 204 luminarias led, de un total de 1170 correspondientes a la municipalidad de Colón, en el marco del programa de alumbrado público eficiente Mi Ciudad Led, que impulsa el gobierno a través de Enersa.



Además, se entregaron aportes por un total de 1.535.000 pesos al club Atlético Villa Elisa; a la Asociación Civil para la Atención Integral de Personas con Discapacidad; al Centro de Estudios Valais; y al Club Atlético Sauce, de Colón.



Asimismo, se hizo entrega de la resolución 1385 de la Dirección Provincial de Vialidad, que autoriza el segundo llamado a licitación para obras de construcción de alcantarillas y calzadas en zonas rurales del departamento con un presupuesto oficial de 8,6 millones de pesos.



También se entregó una ambulancia de alta complejidad al hospital San Benjamín. Se trata de unidades de terapia intensiva móvil equipadas con camilla de aluminio con patas rebatibles; silla de ruedas desplegable; tubos de oxígeno; cardiodesfibrilador; respirador de transporte y demás equipamiento médico.



Estuvieron presentes también la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el senador provincial Pablo Canali; la diputada provincial Miriam Lambert; los diputados nacionales Marcelo Monfort y Juan José Bahillo; la titular de Vialidad, Alicia Feltes; y el titular de la UEP, Marcelo Richard.