Varisco tras ser imputado: "Seguimos gobernando porque es el mandato popular"

Policiales Confirmaron fecha de indagatoria a Varisco y otros imputados por el juez Ríos

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, encabezó en la 1º Plaza de Mayo el acto por el Día de la Escarapela. En ese marco, consultado acerca del procesamiento que le dictó en la víspera el juez Leandro Ríos, que investiga vinculaciones con el narcotráfico, el jefe comunal sostuvo que ". Tengo audiencias en mi despacho y a la tarde visitaré barrios, por lo que todo sigue normalmente".Anteconfirmó que se presentará a indagatoria el próximo martes y"El Poder Judicial es independiente. Si hay casos de empleados municipales, como los hubo, y existen allanamientos, si se me quiere investigar", afirmó.Sobre la posibilidad de recusar al magistrado, expresó: "No hemos definido una estrategia".Consultado sobre del contenido del escrito enviado a los ediles, precisó que les requirió ", porque la cultura política argentina desde hace algunas décadas es de muy baja calidad y se dicen muchas cosas que no son cierta. Hay que apegarse a la verdad.", insistió.Interrogado acerca de cómo este caso puede afectar su imagen, Varisco fue tajante: "No hago mediciones ni encuestas. Hago mis actividades normales, no me escondo porque tengo la conciencia tranquila. No he cometido delitos y vengo de un partido, una familia y una tradición que hace de la transparencia su mayor valor". Y dirigiéndose a los vecinos manifestó: "Que se queden tranquilos que tienen un intendente honesto y transparente que está transformando la ciudad con obras y servicios".