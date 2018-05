Ballay habló sobre los pases a planta permanente y recategorizaciones

El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay se refirió a los pases a planta permanente en el ámbito público entrerriano y aclaró que no se crean nuevos cargos, sino que se ocupan vacantes. También habló sobre la situación económica nacional.



En declaraciones al programa Mediodía de Noticias de Elonce TV, el funcionario remarcó, en cuanto a los pases a planta, que "se está trabajando en base a un instructivo que salió aprobado por decreto que establece un reconocimiento a todo trabajador que tenga más de un año de antigüedad al 31 de diciembre de 2016; y el reconocimiento es respecto a la estabilidad laboral que tiene aquel contratado o suplente en esas condiciones". En este punto, aclaró que "lo que se hace en forma simultánea es cubrir los cargos vacantes, no es que se incremente la planta de personal, en esto el Gobernador está trabajando férreamente para que no se incremente la planta, sino que se cubren aquellos cargos que quedan disponibles producto de jubilaciones".



Al explicar cómo se cubren esos cargos, Ballay señaló se efectúa "por cada Ministerio, por cada dependencia en función de la antigüedad de los trabajadores. Hay casos en los que no se alcanza a pasar a planta a todos los que están en esa condición, por eso se establece, que a quienes no lleguen por la disponibilidad de vacantes, se les da la estabilidad y se irán incorporando a la planta en la medida en que haya nuevas vacantes".



Y agregó que "cada sector tiene diferente cantidad", siendo "los ministerios de Desarrollo Social y Salud los que más cantidad de personas tienen en estas condiciones".



Recategorizaciones

Por otra parte, y al hacer referencia a las recategorizaciones, remarcó que fue planteado con los gremios estatales en las reuniones paritarias. "Desde el Gobierno propusimos a dialogar y hacer reuniones para establecer un esquema de reglamentación porque hay que dar un marco general para después analizar el caso de las recategorizaciones. Si bien aún no está resuelta la metodología, nos hemos comprometido con los gremios ir estableciendo los parámetros", aclaró.



Asimismo, y al ser consultado sobre los pases de contrato de obra a servicio, puntualizó que han recibido la inquietud de parte de los gremios, "pero no estamos trabajando en ningún proyecto que lo amerite".



Finalmente, Ballay se refirió a la situación económica nacional y dijo que ve el panorama "con preocupación; porque en las últimas semanas hemos vivido eventos que, si bien no impactan directamente en la finanza provincial, sí impacta en todos los argentinos y los entrerrianos".



"De alguna manera el gobierno nacional entiende que ha logrado cierta estabilidad o tranquilidad, pero con un tipo de cambio muy alto y tasas de interés, y esto sí sería un perjuicio para todas las provincias en cuanto a la posibilidad de acceder al crédito. Con el nivel de tasas que hoy está manejando el Banco Central, se hace prácticamente imposible; de hecho nosotros teníamos la posibilidad de emitir deuda a nivel local y el gobernador Bordet tomó la decisión de postergarlo hasta tanto se regularice el tema cambiario y las tasas de interés", dijo finalmente el Ministro de Economía. Elonce.com