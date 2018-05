La oposición dio el visto bueno al proyecto de urbanización de villas

Al intervenir durante el plenario de comisiones, la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti transmitió su acompañamiento general al proyecto, pero no ocultó sus dudas respecto a si el programa de urbanización tendrá el respaldo presupuestario necesario para cumplir con sus objetivos, teniendo en cuenta que el presupuesto 2019 "llegará con exigencias de ajuste del FMI".



"Me gustaría saber si esta ley no es solamente para dejar contentos a algunos y si va a tener el reflejo presupuestario necesario para que se lleve adelante y no quede en promesas incumplidas", planteó la legisladora de Nuevo Encuentro.



La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo celebró el "avance" que implica que el Poder Ejecutivo encare una "política de Estado para transformar el problema de los asentamientos", aunque afirmó que para que no quede en "una expresión de deseo", el proyecto debe mejorarse de manera tal que de cuenta de los "plazos" en que se ejecutará, "cómo se implementa y cuánto le va a costar al Estado".



"Si hablamos de una política pública necesitamos tener una secuencia temporal. Una política pública debe poder ser medible.



Debería haber algún plazo en etapas", indicó la integrante de la bancada que lidera Martín Lousteau.



Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria-PJ Fernando Espinoza pidió avanzar con el proyecto de "regularización dominial", que apunta a entregarle a los habitantes de los asentamientos precarios relevados en todo el país un certificado de Vivienda Familiar como instancia previa al título de propiedad.



"Obviamente estamos de acuerdo con la pronta respuesta para dar una vivienda digna para cada familia", aseguró el vicepresidente de la bancada kirchnerista.



Sin embargo, Espinoza advirtió sobre errores en el relevamiento presentado por la ministra en el anexo de la Cámara baja y lamentó que los intendentes no hayan sido convocados para participar del proceso iniciado a mediados del 2016.



En este sentido, el ex intendente de La Matanza denunció que en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo "figuran barrios que prácticamente están regularizados".



Al igual que Espinoza, el diputado sanjuanino José Luis Gioja (FpV-PJ) reclamó que en conjunto con la regularización dominial se declare la "emergencia habitacional".



"Esta ley está llena de buenas intenciones, pero hay muchos sectores de nuestro pueblo que no pueden ni siquiera pasar por la puerta de un banco para pedir un crédito, porque no son sujetos de crédito", dijo el vicepresidente de la Cámara baja.



A su turno, el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso apuntó que para la realización del relevamiento de barrios de emergencia participaron militantes del los movimientos sociales y que fue por impulso de este sector que se logró poner en agenda un proyecto de urbanización.



"Debemos dar el debate sobre este tema porque desde la recuperación de la democracia la urbanización de los barrios populares es una deuda", dijo Grosso, y agregó: "Estamos discutiendo esto por iniciativa de los movimientos populares, tenemos que darles espacio a los movimientos populares".