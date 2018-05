"La turbulencia cambiaria superada" y otras frases salientes de Macri

Video: Conferencia de prensa del presidente Macri: "Evitamos una crisis que nos llevaba a 2001"

El presidente Mauricio Macri brindó ayer una conferencia de prensa que se extendió por una hora, en la que dio por superada la corrida cambiaria que convulsionó al país en las últimas semanas.-"La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Pero es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió porque en varios sectores de la población hubo miedo, hubo angustia".-"Lo que pasó es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir ese déficit fiscal no es suficiente, por eso tenemos que acelerar".-"Ya he hablado con gobernadores y senadores de distintos espacios porque tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a conseguir reducir el déficit, algo que la Argentina no logra hacer hace más de 70 años".-"El déficit es una mochila sobre toda la sociedad. Es el momento de que hablemos con la verdad, no más parches y que lo hagamos con responsabilidad".-"Ratifico a mi equipo económico. Estoy muy tranquilo y es responsabilidad del Presidente designar a sus colaboradores.-Siento que tenemos un muy buen equipo, que lo demostró esta semana resolviendo esta turbulencia y, además, encarando muy bien las negociaciones con el FMI, con la seriedad y el profesionalismo que corresponde".-"Con el FMI vamos a hacer un acuerdo inteligente, que va a garantizar el crecimiento del país. Ante el FMI hay que garantizar que podés devolverle la plata que te prestaron".-"El FMI no habló de leyes laborales, ni de tipo de cambio. Nosotros somos precisos, les decimos exactamente de lo que se habla. Acá no hay agendas ocultas. Todo sobre la mesa".-"Podemos ir al FMI porque no tenemos nada que ocultar. A nosotros pueden venir a revisar lo que hacemos. Acá no hay bolsos que se llevan a conventos".-"Por mi temperamento siempre he sido muy positivo y optimista. Tal vez me puse metas ambiciosas a mí y a todos".- "Claramente ese 28 de diciembre hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central, pero ahora trabajando juntos hemos mejorado mucho".-"Hoy estamos en una posición más sólida, mucho más plantados, pero siguiendo con el mismo problema de fondo, que es que tenemos que reducirlo (el déficit) y llevarlo a un nivel que nos dé tranquilidad a todos".-"Los argentinos necesitan tener previsibilidad, tener la certeza de que otra vez este gasto descontrolado no nos va a terminar aplastando en este esfuerzo que están haciendo".-"Yo no estoy acá para hacer lo políticamente correcto ni lo le conviene a mí o a mi Gobierno. Yo estoy acá para hacer lo que es bueno para la gente".