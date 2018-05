Puente Paraná- Santa Fe: legisladores se reunieron con vecinos y ecologistas

El encuentro con legisladores, en donde tenían previsto exponer representantes del Colegio de Arquitectos, el defensor del Pueblo, referentes del área urbanística e inmobiliaria, representantes del área ambiental, tiene como objetivo "acceder a información veraz" sobre la traza del puente propuesta."El encuentro es para generar un espacio de información, hemos convocado a los vecinos de Paraná, que quiera conocer de manos de profesionales, la postura sobre este tema. El movimiento Despierta Paraná encabeza este sentir, no decimos no a la obra, sí nos oponemos a la traza elegida", expresóaPatricia Pajares, presidenta de la comisión vecinal Toma Nueva e integrante del movimiento Despierta Paraná.Agradeció la presencia de los senadores ya que "es importante que quiénes tienen la capacidad de gestionar un cambio, nos escuchen. Queremos para la gente, información veraz, profesional, para que puedan empezar a pensar la ciudad y la provincia que quieren, y de esta manera que el puente pueda hacerse en el mejor lugar"."Pedimos por los derechos que están garantizados en la Constitución, por leyes que refrendaron los señores legisladores. Espacios como la Toma Nueva, el camping de la Toma Vieja, las barrancas, se conserven porque son bienes comunes a preservar por la solidaridad intergeneracional, por el significado de esos espacios. No son caprichos de los vecinos del lugar. Sabemos que las corrientes podrían afectar el Túnel Subfluvial. Tienen que entender que no se trata de un grupo ruidoso que se opone a que dividan el barrio", aseveró Aldana Sassia, abogada del Foro Ecologista y de otras organizaciones.