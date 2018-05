Macri desde Olivos: "Evitamos una crisis que nos llevaba a 2001"

El presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa dio por finaliza la corrida. "La turbulencia cambiaria la consideramos superada", sostuvo. Además recalcó que "evitamos una crisis que nos llevaba a 2001".En la quinta de Olivos, el jefe de Estado hizo autocríticas tras la corrida cambiaria. La primera fue haber fijado "metas ambiciosas" y la segunda admitió que "el 28 de diciembre tuvimos problemas de coordinación en el Gabinete económico y el BCRA".En conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri hizo una autocrítica al considerar que en su Gobierno "pusimos metas demasiado optimistas y tal vez eso irritó a alguien"."La autocrítica que me hago es que siempre he sido muy positivo. Tal vez puse metas ambiciosas para todos y no dijimos el diagnóstico duro", sostuvo el jefe de Estado.El Presidente también advirtió que el objetivo del gobierno nacional tras la tensión y turbulencia en el mercado se hará "sin ponernos metas tan ambiciosas, porque tiene que haber coherencia entre la baja del déficit y la baja" del índice de costo de vida.Al responder preguntas de periodista, el mandatario se refirió a la crisis que atravesó el Gobierno en los últimos días, culpó al excesivo déficit fiscal y sostuvo que "claramente lo que pasó estas semanas es que el mundo decidió que la velocidad con la que nos comprometimos a reducir el déficit fiscal no alcanza, por lo que tenemos que acelerar"."La realidad de lo que ha pasado en el sector privado demuestra que tenemos futuro, que es real, que lo que pasa en el país es algo concreto, pero para que eso pueda fortalecerse necesitamos sacarnos esta mochila, que pone en peligro el trabajo del laburante que sale a las 6 de la mañana y se toma el transporte público y trabaja ocho horas y no falta nunca y no recibe nada de todos esos subsidios, de todos esos privilegios que están dentro del presupuesto", observó Macri."Esta es una responsabilidad de los dirigentes, este es el momento, es aquí y ahora que tenemos que terminar con esta historia de parches y mentiras", remarcó, y subrayó que "los argentinos necesitan tener previsibilidad y tener la certeza de que este gasto descontrolado no los va a aplastar en el esfuerzo que están haciendo, soy el primero en reconocer ese esfuerzo por el que evitamos una crisis que nos hubiera llevado al 2001".