El abogado defensor de Urribarri solicitó al juez que lo convoque a declarar

Urribarri pide declarar

Detalles de la denuncia

Antecedente

El juez de Transición Nº 2, Dr. Gustavo Maldonado, pidió el desafuero de los diputados provinciales Sergio Urribarri (presidente de la Cámara Baja) y Pedro Báez, en el marco de la causa en que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la administración anterior, publica. El caso fue denunciado por el entonces diputado nacional, Jorge D' Agostino.La causa se inició cuando aún en Paraná, no regía el sistema acusatorio, precisamente por eso, el expediente está a cargo de un juez. El ex gobernador y su ex ministro de Comunicación y Cultura, están procesados luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara esa instancia de los investigados.Ante el pedido del Juez Maldonado, la defensa del ex Gobernador, a cargo de Raúl Barrandeguy, presentó un escrito solicitando que se convoque a Sergio Urribarri a declarar. Según señala, el diputado se presentará ante el juez y no dejará un escrito como en otras oportunidades.En la denuncia de D' Agostino aparecen contrataciones por 1 millón de pesos en publicidad a diarios y revistas y 500.000 pesos a Global Means SA. Entre los medios beneficiados se encuentran el canal C5N con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), con 271.000 pesos y el diario Uno con 800.000 pesos, entre otros.Para el radical, en el reparto de la publicidad oficial hubo un "direccionamiento arbitrario" que se habría realizado, publicaLa Fiscalía entendió que en las contrataciones se eludieron los mecanismos legales. El delito que se imputa es el de negociaciones incompatibles con la función pública.Los diputados enrolados en el bloque Cambiemos, habían adelantado oficialmente, que ante cualquier pedido de desafuero en las causas que están tramitando en sede judicial, votarían los desafueros. El antecedente más próximo fue por la negativa, cuando esta solicitud recayó sobre el presidente de la Cámara Baja, en una causa por calumnias e injurias que le inició el abogado del foro local, Guillermo Mulet. Los legisladores no le hicieron lugar a la petición de desafuero. Fuente: (Página Judicial).-